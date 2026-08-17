Heroes dizisinin yıldızıydı! Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti
Heroes dizisinin yıldızıydı! Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti
'Heroes' ve 'Nashville' dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti
Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 11:12
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 11:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Panettiere'nin babası Skip Panettiere, kızının ölümünü yaptığı açıklamayla duyurdu.
Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
ABD'de 1989'da doğan Panettiere, kariyerine çocuk oyuncu olarak reklam ve dizilerde rol alarak başladı.
2 KEZ ALTIN KÜRE'YE YARDIMCI KADIN OYUNCU DALINDA ADAY GÖSTERİLDİ
"Heroes" dizisinde oynayan Panettiere, 2006'daki bu rolünün ardından dünya çapında ün kazandı. Oyuncu daha sonra yer aldığı "Nashville" dizisindeki performansıyla 2 kez Altın Küre'ye yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi.
Panettiere daha önce, alkol bağımlılığı ve depresyonla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmış, yıllarca depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini söylemişti.
Hayden Panettiere, "Nashville" dizisinin çekimleri devam ederken 2015'te rehabilitasyona başlamıştı.
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Heroes dizisinin yıldızıydı! Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti
'Heroes' ve 'Nashville' dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti
Panettiere'nin babası Skip Panettiere, kızının ölümünü yaptığı açıklamayla duyurdu.
Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
ABD'de 1989'da doğan Panettiere, kariyerine çocuk oyuncu olarak reklam ve dizilerde rol alarak başladı.
2 KEZ ALTIN KÜRE'YE YARDIMCI KADIN OYUNCU DALINDA ADAY GÖSTERİLDİ
"Heroes" dizisinde oynayan Panettiere, 2006'daki bu rolünün ardından dünya çapında ün kazandı. Oyuncu daha sonra yer aldığı "Nashville" dizisindeki performansıyla 2 kez Altın Küre'ye yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi.
Panettiere daha önce, alkol bağımlılığı ve depresyonla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmış, yıllarca depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini söylemişti.
Hayden Panettiere, "Nashville" dizisinin çekimleri devam ederken 2015'te rehabilitasyona başlamıştı.
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