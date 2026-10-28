YETEV'in çocuk edebiyatı hikaye yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YETEV'in çocuk edebiyatı hikaye yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile YETEV Türk Müziği İlkokulu işbirliğinde düzenlenen 'Köklerden Geleceğe: Çocuk Edebiyatında Yeniden Yazım Hikâye Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:38
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 10:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
YETEV Türk Müziği İlkokulu Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, YETEV olarak 15 yıllık bir eğitim vakfının bugünkü mücessem hali olduklarını söyledi.
Bilal Erdoğan, İrfan, Palet ve Yenidoğu okullarının bir araya gelmesiyle Yeni Türkiye Eğitim Vakfının meydana geldiğini ve bugün bütün okulları YETEV okulları olarak adlandırdıklarını belirterek, "Eğitime dair birçok projemiz var. Okullarımızda uyguladığımız, bize özgün, Türkiye'de ilk olan ya da en iyi olarak uygulanan uygulamalarımız ve çalışmalarımız var." dedi.
Bir neslin yetişmesi derdiyle yola çıktıklarını aktaran Erdoğan, 1951 yılında İlim Yayma Cemiyetini kuranların, Türkiye'de bir kültürün, bir kimliğin yaşatılması için adım attıklarını dile getirdi.
Erdoğan, "75. yılını bugün kutluyoruz. İlim Yayma Vakfını kuranlar 'Güzel insan yetiştirmek için.' demişler. Memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasını kendilerine hedef almışlar. Bütün bunlar böyle kadim bir gelenek ki işte yeni nesiller kültürümüzden, kimliğimizden, inancımızdan uzaklaşmasınlar diye dertlenmişler ve çalışmışlar." diye konuştu.
YETEV'in de o zincirin son halkalarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Her bir çocuğumuz kendi toprağından beslenerek büyüsün, dalları böylesine uzaklara ulaşsın arzusuyla yürümeye devam ediyoruz. 500'ün üzerinde öğretmenimizle, eğitim kadromuzla bunun derdini yaşamaya çalışıyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi bugün içinde olduğumuz YETEV Türk Müziği İlkokulumuz. 'Türk müziğine dehaları kazandırabilir miyiz?' diye Yüce Gümüş kardeşimle çıktığımız bir yol. 9. yılımız, birazdan çocuklarımızı göreceksiniz, geldiğimiz noktayı size bizzat gösterecekler."
Erdoğan, Kasımpaşa'daki Kandıralı Mustafa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini de desteklediklerini belirterek, kendi mahallesi olan Kasımpaşa'daki müzik yeteneğine sahip gençlerin eğitimlerine devam etmeleri, daha iyi bir eğitim alarak geleceklerini şekillendirmeleri ve Türk müziğini iyi öğrenmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Yurt içinde ve yurt dışında başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vererek destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "Bu tür yarışmaları desteklemek suretiyle çocuklarımıza yönelik kültürel içeriğin de zenginleşmesini hedefliyoruz. Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nı iki kere tertip ettik. Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması tertip ettik. Burada da çocuklara hitap edecek bir yeniden yazım esasıyla bir hikaye yarışması tertip etmiş olduk." ifadelerini kullandı.
Bilal Erdoğan, bu tür faaliyetlere devam edeceklerini aktararak, "21. yüzyılın çocuklarına aynı ruhu, o geçmişte ecdadımızın yaşadığı, yaşattığı Asr-ı Saadet'te Efendimizin önderliğinde yaşananı bugünün şartlarında bir şekilde aktarmak, tercüme etmek durumundayız. O ruhu bugünün çocuklarının kabul edeceği şekilde ambalajlamak durumundayız. Onun için çocuklarımıza yönelik yeni nesil içeriklerin hazırlanmasının destekçisi olmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek de "Yarışmamız yalnızca ödüllerin verilmesiyle sonuçlanmıyor. Ödül alan eserler Erdem Yayıncılık tarafından kitaplaştırıldı. Böylece, bir çağrıyla başlayan çalışma çocukların eline ulaşacak esere dönüşmüş oldu. Bu bizim için yarışmanın en kıymetli sonuçlarından biridir." dedi.
Üniversite olarak bilgi üretmek kadar bu bilgiyi toplumun hizmetine sunmayı da önemsediklerini dile getiren Şimşek, şunları söyledi:
"Bu yarışmayı, akademik birikimimizin toplumun kültür hayatına ve eğitim hayatına somut katkı sunduğu değerli bir çalışma olarak görüyoruz. Burada Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimin katkısını özellikle vurgulamak istedim. Çocukların okudukları hikayeler, öğrendikleri kelimeler, kurdukları hayaller onların dünyayı anlama biçimini şekillendirir. Çocuk edebiyatı bu yönüyle yalnızca edebiyatın değil eğitimin, dilin, kültürün ve aile hayatının da önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla çocuk edebiyatını üniversitemizde ele almak, farklı disiplinlerin bilgi ve tecrübelerini ortak bir çalışma alanında buluşturmasına da imkan sağlıyor."
Törende, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Müzik Topluluğu öğrencileri konser verdi.
Konserin ardından düzenlenen ödül töreninde, "Masalını Kaybeden Şehir" adlı hikayesiyle birincilik ödülünü kazanan Ayşe Şeker Kılıç'a ödülünü YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan takdim etti.
"Şahmeran" adlı hikayesiyle ikincilik ödülüne layık görülen Ece Altınok Schneider'e ödülünü Prof. Dr. Şimşek verirken, "Kuşların Yolculuğu" adlı hikayesiyle üçüncülük ödülünü kazanan Kadriye Zeynep Özgenç'in ödülünü ise FSMVÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış takdim etti.
Jüri özel ödülü ise YETEV Türk Müziği Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş tarafından, "Neccar Dede" adlı hikayesiyle Mehmet Rutkay Açıkgöz'e verildi.
Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi
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YETEV'in çocuk edebiyatı hikaye yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile YETEV Türk Müziği İlkokulu işbirliğinde düzenlenen 'Köklerden Geleceğe: Çocuk Edebiyatında Yeniden Yazım Hikâye Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.
YETEV Türk Müziği İlkokulu Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, YETEV olarak 15 yıllık bir eğitim vakfının bugünkü mücessem hali olduklarını söyledi.
Bilal Erdoğan, İrfan, Palet ve Yenidoğu okullarının bir araya gelmesiyle Yeni Türkiye Eğitim Vakfının meydana geldiğini ve bugün bütün okulları YETEV okulları olarak adlandırdıklarını belirterek, "Eğitime dair birçok projemiz var. Okullarımızda uyguladığımız, bize özgün, Türkiye'de ilk olan ya da en iyi olarak uygulanan uygulamalarımız ve çalışmalarımız var." dedi.
Bir neslin yetişmesi derdiyle yola çıktıklarını aktaran Erdoğan, 1951 yılında İlim Yayma Cemiyetini kuranların, Türkiye'de bir kültürün, bir kimliğin yaşatılması için adım attıklarını dile getirdi.
Erdoğan, "75. yılını bugün kutluyoruz. İlim Yayma Vakfını kuranlar 'Güzel insan yetiştirmek için.' demişler. Memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasını kendilerine hedef almışlar. Bütün bunlar böyle kadim bir gelenek ki işte yeni nesiller kültürümüzden, kimliğimizden, inancımızdan uzaklaşmasınlar diye dertlenmişler ve çalışmışlar." diye konuştu.
YETEV'in de o zincirin son halkalarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
Erdoğan, Kasımpaşa'daki Kandıralı Mustafa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini de desteklediklerini belirterek, kendi mahallesi olan Kasımpaşa'daki müzik yeteneğine sahip gençlerin eğitimlerine devam etmeleri, daha iyi bir eğitim alarak geleceklerini şekillendirmeleri ve Türk müziğini iyi öğrenmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Yurt içinde ve yurt dışında başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vererek destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "Bu tür yarışmaları desteklemek suretiyle çocuklarımıza yönelik kültürel içeriğin de zenginleşmesini hedefliyoruz. Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nı iki kere tertip ettik. Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması tertip ettik. Burada da çocuklara hitap edecek bir yeniden yazım esasıyla bir hikaye yarışması tertip etmiş olduk." ifadelerini kullandı.
Bilal Erdoğan, bu tür faaliyetlere devam edeceklerini aktararak, "21. yüzyılın çocuklarına aynı ruhu, o geçmişte ecdadımızın yaşadığı, yaşattığı Asr-ı Saadet'te Efendimizin önderliğinde yaşananı bugünün şartlarında bir şekilde aktarmak, tercüme etmek durumundayız. O ruhu bugünün çocuklarının kabul edeceği şekilde ambalajlamak durumundayız. Onun için çocuklarımıza yönelik yeni nesil içeriklerin hazırlanmasının destekçisi olmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
- "BİR ÇAĞRIYLA BAŞLAYAN ÇALIŞMA ÇOCUKLARIN ELİNE ULAŞACAK ESERE DÖNÜŞMÜŞ OLDU"
FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek de "Yarışmamız yalnızca ödüllerin verilmesiyle sonuçlanmıyor. Ödül alan eserler Erdem Yayıncılık tarafından kitaplaştırıldı. Böylece, bir çağrıyla başlayan çalışma çocukların eline ulaşacak esere dönüşmüş oldu. Bu bizim için yarışmanın en kıymetli sonuçlarından biridir." dedi.
Üniversite olarak bilgi üretmek kadar bu bilgiyi toplumun hizmetine sunmayı da önemsediklerini dile getiren Şimşek, şunları söyledi:
Törende, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Müzik Topluluğu öğrencileri konser verdi.
Konserin ardından düzenlenen ödül töreninde, "Masalını Kaybeden Şehir" adlı hikayesiyle birincilik ödülünü kazanan Ayşe Şeker Kılıç'a ödülünü YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan takdim etti.
"Şahmeran" adlı hikayesiyle ikincilik ödülüne layık görülen Ece Altınok Schneider'e ödülünü Prof. Dr. Şimşek verirken, "Kuşların Yolculuğu" adlı hikayesiyle üçüncülük ödülünü kazanan Kadriye Zeynep Özgenç'in ödülünü ise FSMVÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış takdim etti.
Jüri özel ödülü ise YETEV Türk Müziği Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş tarafından, "Neccar Dede" adlı hikayesiyle Mehmet Rutkay Açıkgöz'e verildi.
Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi
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