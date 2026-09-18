Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 09:33
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 09:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer 81 yaşında vefat etti. Tuncer'in vefatını Film-San Vakfı duyurdu.
Vakfın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2009-2011 yıllarında Film-San Vakfımızın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
GÜLSEN TUNCER KİMDİR?
1945 yılında Adana'da doğan Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan'dan eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında başladı.
Tiyatro, sinema ve televizyonun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Gülsen Tuncer, çok sayıda yapımda rol aldı. 2008 yılında yayımlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Gülsen Tuncer; Üç İstanbul, Bugünün Saraylısı, Çalıkuşu ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda da rol aldı. Sinema alanında çeşitli ödüller kazanan usta oyuncu, uzun yıllara yayılan sanat kariyeriyle tanınıyordu.
"BAVULUMA KOYDUĞUM İLK EŞYA KEFİYYE OLDU"
Gülsen Tuncer, 2024 yılında, Altın Portakal Film Festivali öncesi bir konuşma yapmıştı: "Antalya'ya (festivale) davet olduğum gün, bavuluma koyduğum ilk eşya kefiyye oldu. Çünkü festivaller sanat, dostluk için olmalı. Ve biz burada aslında eğlence değil... içimiz kan ağlıyor. Yüreğimizde Ürdünlüler, Suriyeliler, Filistinliler, Mısır, İran... hepsi için gözümüzde yaş var. Ama hayat devam ediyor. Barış için elimizden geldiğince komşularımız, en yakınımız, onlar bizim akrabalarımız, kardeşlerimiz, canımız. Onların hepsini kucaklıyorum. Bu savaşı çıkaranları lanetliyorum. Var gücümüzle barışın gelmesi için hepimiz çalışmalıyız."
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Usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.
Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer 81 yaşında vefat etti. Tuncer'in vefatını Film-San Vakfı duyurdu.
Vakfın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2009-2011 yıllarında Film-San Vakfımızın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
GÜLSEN TUNCER KİMDİR?
1945 yılında Adana'da doğan Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan'dan eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında başladı.
Tiyatro, sinema ve televizyonun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Gülsen Tuncer, çok sayıda yapımda rol aldı. 2008 yılında yayımlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Gülsen Tuncer; Üç İstanbul, Bugünün Saraylısı, Çalıkuşu ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda da rol aldı. Sinema alanında çeşitli ödüller kazanan usta oyuncu, uzun yıllara yayılan sanat kariyeriyle tanınıyordu.
"BAVULUMA KOYDUĞUM İLK EŞYA KEFİYYE OLDU"
Gülsen Tuncer, 2024 yılında, Altın Portakal Film Festivali öncesi bir konuşma yapmıştı: "Antalya'ya (festivale) davet olduğum gün, bavuluma koyduğum ilk eşya kefiyye oldu. Çünkü festivaller sanat, dostluk için olmalı. Ve biz burada aslında eğlence değil... içimiz kan ağlıyor. Yüreğimizde Ürdünlüler, Suriyeliler, Filistinliler, Mısır, İran... hepsi için gözümüzde yaş var. Ama hayat devam ediyor. Barış için elimizden geldiğince komşularımız, en yakınımız, onlar bizim akrabalarımız, kardeşlerimiz, canımız. Onların hepsini kucaklıyorum. Bu savaşı çıkaranları lanetliyorum. Var gücümüzle barışın gelmesi için hepimiz çalışmalıyız."
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