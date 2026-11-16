Şair ve yazar Nurullah Genç'in 50. sanat yılı Esenler'de birçok etkinlikle kutlandı
Şair ve yazar Nurullah Genç'in 50. sanat yılı Esenler'de birçok etkinlikle kutlandı
Esenler Belediyesi, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Nurullah Genç'in sanat hayatındaki 50. yılını özel bir programla kutladı.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 13:33
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 13:34
Kaynak:
İHA
Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "50. Sanat Yılında Nurullah Genç" programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Programa katılanlar arasında İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Kurucu Genel Başkanı ve eski milletvekili Ekrem Erdem ile Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan'ın yanı sıra sanat, spor ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Programın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Nurullah Genç'in 50. sanat yılını kutlayarak, "İnsanlara hayattayken değer vermek ve onları takdir etmek çok daha kıymetli. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Tevfik Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hocamız aynı zamanda benim hemşehrim. Aynı coğrafyada yetiştiğimiz için neye ağladığını, neye güldüğünü biliyoruz." dedi.
Gül, Genç'in emek, azim ve çalışmayla şekillenen hayat hikayesinin örnek niteliği taşıdığını belirterek, sanatçının 50 yıllık sanat hayatı boyunca inandığı değerlerden ödün vermeden topluma iz bıraktığını ifade etti.
- "KENDİSİNDEN ÖRNEK ALACAĞIMIZ, İLHAM EDİNECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise Nurullah Genç'in şiirlerinin hayatında özel bir yeri olduğunu dile getirerek, özellikle "Uyan Artık Yiğidim" şiirinin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.
Göksu, "Kürsülerde çok takdimcilik yaptım. Bu takdimleri yaparken en çok başvurduğum şiir 'Uyan Artık Yiğidim' idi. Bugün, kürsülere ve mitinglere şahitlik etmiş, gönül dünyasından kelimelere dökülen şiirleriyle iz bırakmış bir insanın 50. sanat yılını anmak üzere buradayız. Nurullah Hocamızın nesiller boyu aktarılacak bir hayat hikayesi bırakmış olmasını büyük bir şeref olarak görüyoruz." diye konuştu.
Esenler'de kültür sanat çalışmalarının temel önceliğinin geçmişten bugüne iz bırakan isimleri genç nesillerle buluşturmak olduğunu vurgulayan Göksu, şunları kaydetti:
"Tarih boyunca bize sunulan sahte kahramanlarla epey oyalandık. Bu toplumun yüreğinde yer edinmiş, sorumluluklarını omuzlarında taşımış kıymetli isimleri nesillerimizle ne kadar buluşturursak çocuklarımız da kendi hikayelerini oluştururken onlardan o kadar çok ders alacaktır. Bu buluşmayı yalnızca burada gerçekleşen bir program olarak düşünmeyin. Esenler'in 1291 caddesinde ve sokaklarında Nurullah Genç'in 50. sanat yılını duyuran pankartlarımız asılı. Çocuklarımız bu pankartları görüp 'Nurullah Genç kim acaba?' diye merak ediyor. Biz bu isimleri hatırlatmaya devam ederek sokaklarımızı da birer mektep haline getirmeyi amaçlıyoruz."
Genç'in şair kimliğinin yanı sıra iktisatçı yönüne ve öğrenmeye duyduğu meraka da dikkati çeken Göksu, "Hocamızın bilmediği bir konuyla karşılaştığında ilk yaptığı iş onu öğrenmek, hatta felsefesiyle birlikte kavramak. Bilardo da bunun örneklerinden biri. Kendisinden örnek alacağımız, ilham edineceğimiz çok şey var. Böylesine kıymetli bir gönül dostumuzun 50. sanat yılını anmak bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Cenabıhak kendisine bereketli bir ömür nasip etsin." ifadesini kullandı.
Nurullah Genç ise konuşmasına yıllar önce kaleme aldığı "Unutuyorum Sensizliğe Alıştığımı" adlı şiirinden bir bölüm okuyarak başladı.
Programda emeği geçenlere teşekkür eden Genç, şunları anlattı:
"Yıllar önce yazdığımız bütün yazıların ve çalışmaların altına 'Gayret bizden, tevfik Allah'tandır' diye yazardık. Cenabıhak da bize Tevfik kardeşimizle, belediyemizle 50. sanat yılımızı kutlamayı ikram eyledi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok özveriyle çalıştılar. Tevfik Başkanımıza, Valimize ve bugün burada bulunan bütün dostlarımıza kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki yaptığımız çalışmalar hayra vesile olur. Henüz kimsenin bizi tanımadığı, şiir yazmak için çabaladığımız yıllarda 'Niçin yazıyorsun, derdin nedir, bunları kim bilecek?' diye sorarlardı. Ben de 'Balık bilmezse Halık bilir' diye cevap verirdim. Bir gün biri bunun nedenini sorduğunda, 'Halık bilirse, O'nun bildirdiği insanlar da bilir' dedim. Bildiğiniz için ve bugün burada olduğunuz, bizleri dinlediğiniz ve bu güzel buluşmaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından programda Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Fatih Koca, Mustafa Cihat, Mustafa Demirci, Seyfullah Kartal ve Talha Bora Öge, Nurullah Genç'in şiirlerini seslendirdi.
Etkinlikler çerçevesinde ayrıca iki ayrı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Rıdvan Canım'ın üstlendiği "Sanat ve Edebiyat Dünyasında Nurullah Genç" panelinde, Prof. Dr. Yakup Çelik, Osman Okçu ve Özcan Ünlü konuşmacı olarak yer aldı.
Dr. İlhami Fındıkçı'nın yönettiği "Bilim ve Akademi Dünyasında Nurullah Genç" başlıklı panelde ise Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr. Öykü İyigün ile Prof. Dr. Orhan Çınar, Genç'in bilim ve akademi dünyasındaki yeri ele alındı.
Panellerde, usta şairin edebiyat ve sanat anlayışı, akademik çalışmaları, fikir dünyası ve Türk kültürüne katkıları değerlendirilirken, 50 yıllık sanat yolculuğuna ilişkin anılar da paylaşıldı.
Programın dikkati çeken etkinliklerinden biri de bilardo karşılaşması oldu. Milli takım bilardo oyuncusu ve dünya şampiyonu Tayfun Taşdemir ile Nurullah Genç, gösteri maçında karşı karşıya geldi.
Nurullah Genç'in farklı coğrafyalarda bizzat çektiği fotoğraflardan ve her bölüm için kaleme aldığı şiirlerden oluşan "Söğüt Gölgesi" sergisi de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı.
Arnavutluk, Azerbaycan, Bağdat, Bosna Hersek, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Özbekistan ve Tuna Boyu başlıklarını taşıyan bölümlerin her birinde altı fotoğraf olmak üzere toplam 54 eser yer alıyor. Farklı coğrafyaların manzaralarını, insan hikayelerini ve kültürel izlerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi ziyaret edilebilecek.
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Şair ve yazar Nurullah Genç'in 50. sanat yılı Esenler'de birçok etkinlikle kutlandı
Esenler Belediyesi, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Nurullah Genç'in sanat hayatındaki 50. yılını özel bir programla kutladı.
Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "50. Sanat Yılında Nurullah Genç" programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Programa katılanlar arasında İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Kurucu Genel Başkanı ve eski milletvekili Ekrem Erdem ile Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan'ın yanı sıra sanat, spor ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Programın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Nurullah Genç'in 50. sanat yılını kutlayarak, "İnsanlara hayattayken değer vermek ve onları takdir etmek çok daha kıymetli. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Tevfik Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hocamız aynı zamanda benim hemşehrim. Aynı coğrafyada yetiştiğimiz için neye ağladığını, neye güldüğünü biliyoruz." dedi.
Gül, Genç'in emek, azim ve çalışmayla şekillenen hayat hikayesinin örnek niteliği taşıdığını belirterek, sanatçının 50 yıllık sanat hayatı boyunca inandığı değerlerden ödün vermeden topluma iz bıraktığını ifade etti.
- "KENDİSİNDEN ÖRNEK ALACAĞIMIZ, İLHAM EDİNECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise Nurullah Genç'in şiirlerinin hayatında özel bir yeri olduğunu dile getirerek, özellikle "Uyan Artık Yiğidim" şiirinin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.
Göksu, "Kürsülerde çok takdimcilik yaptım. Bu takdimleri yaparken en çok başvurduğum şiir 'Uyan Artık Yiğidim' idi. Bugün, kürsülere ve mitinglere şahitlik etmiş, gönül dünyasından kelimelere dökülen şiirleriyle iz bırakmış bir insanın 50. sanat yılını anmak üzere buradayız. Nurullah Hocamızın nesiller boyu aktarılacak bir hayat hikayesi bırakmış olmasını büyük bir şeref olarak görüyoruz." diye konuştu.
Esenler'de kültür sanat çalışmalarının temel önceliğinin geçmişten bugüne iz bırakan isimleri genç nesillerle buluşturmak olduğunu vurgulayan Göksu, şunları kaydetti:
"Tarih boyunca bize sunulan sahte kahramanlarla epey oyalandık. Bu toplumun yüreğinde yer edinmiş, sorumluluklarını omuzlarında taşımış kıymetli isimleri nesillerimizle ne kadar buluşturursak çocuklarımız da kendi hikayelerini oluştururken onlardan o kadar çok ders alacaktır. Bu buluşmayı yalnızca burada gerçekleşen bir program olarak düşünmeyin. Esenler'in 1291 caddesinde ve sokaklarında Nurullah Genç'in 50. sanat yılını duyuran pankartlarımız asılı. Çocuklarımız bu pankartları görüp 'Nurullah Genç kim acaba?' diye merak ediyor. Biz bu isimleri hatırlatmaya devam ederek sokaklarımızı da birer mektep haline getirmeyi amaçlıyoruz."
Genç'in şair kimliğinin yanı sıra iktisatçı yönüne ve öğrenmeye duyduğu meraka da dikkati çeken Göksu, "Hocamızın bilmediği bir konuyla karşılaştığında ilk yaptığı iş onu öğrenmek, hatta felsefesiyle birlikte kavramak. Bilardo da bunun örneklerinden biri. Kendisinden örnek alacağımız, ilham edineceğimiz çok şey var. Böylesine kıymetli bir gönül dostumuzun 50. sanat yılını anmak bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Cenabıhak kendisine bereketli bir ömür nasip etsin." ifadesini kullandı.
- "UMUYORUM Kİ YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR HAYRA VESİLE OLUR"
Nurullah Genç ise konuşmasına yıllar önce kaleme aldığı "Unutuyorum Sensizliğe Alıştığımı" adlı şiirinden bir bölüm okuyarak başladı.
Programda emeği geçenlere teşekkür eden Genç, şunları anlattı:
"Yıllar önce yazdığımız bütün yazıların ve çalışmaların altına 'Gayret bizden, tevfik Allah'tandır' diye yazardık. Cenabıhak da bize Tevfik kardeşimizle, belediyemizle 50. sanat yılımızı kutlamayı ikram eyledi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok özveriyle çalıştılar. Tevfik Başkanımıza, Valimize ve bugün burada bulunan bütün dostlarımıza kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki yaptığımız çalışmalar hayra vesile olur. Henüz kimsenin bizi tanımadığı, şiir yazmak için çabaladığımız yıllarda 'Niçin yazıyorsun, derdin nedir, bunları kim bilecek?' diye sorarlardı. Ben de 'Balık bilmezse Halık bilir' diye cevap verirdim. Bir gün biri bunun nedenini sorduğunda, 'Halık bilirse, O'nun bildirdiği insanlar da bilir' dedim. Bildiğiniz için ve bugün burada olduğunuz, bizleri dinlediğiniz ve bu güzel buluşmaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından programda Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Fatih Koca, Mustafa Cihat, Mustafa Demirci, Seyfullah Kartal ve Talha Bora Öge, Nurullah Genç'in şiirlerini seslendirdi.
Etkinlikler çerçevesinde ayrıca iki ayrı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Rıdvan Canım'ın üstlendiği "Sanat ve Edebiyat Dünyasında Nurullah Genç" panelinde, Prof. Dr. Yakup Çelik, Osman Okçu ve Özcan Ünlü konuşmacı olarak yer aldı.
Dr. İlhami Fındıkçı'nın yönettiği "Bilim ve Akademi Dünyasında Nurullah Genç" başlıklı panelde ise Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr. Öykü İyigün ile Prof. Dr. Orhan Çınar, Genç'in bilim ve akademi dünyasındaki yeri ele alındı.
Panellerde, usta şairin edebiyat ve sanat anlayışı, akademik çalışmaları, fikir dünyası ve Türk kültürüne katkıları değerlendirilirken, 50 yıllık sanat yolculuğuna ilişkin anılar da paylaşıldı.
Programın dikkati çeken etkinliklerinden biri de bilardo karşılaşması oldu. Milli takım bilardo oyuncusu ve dünya şampiyonu Tayfun Taşdemir ile Nurullah Genç, gösteri maçında karşı karşıya geldi.
Nurullah Genç'in farklı coğrafyalarda bizzat çektiği fotoğraflardan ve her bölüm için kaleme aldığı şiirlerden oluşan "Söğüt Gölgesi" sergisi de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı.
Arnavutluk, Azerbaycan, Bağdat, Bosna Hersek, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Özbekistan ve Tuna Boyu başlıklarını taşıyan bölümlerin her birinde altı fotoğraf olmak üzere toplam 54 eser yer alıyor. Farklı coğrafyaların manzaralarını, insan hikayelerini ve kültürel izlerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi ziyaret edilebilecek.
Kaynak: İHA
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