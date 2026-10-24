Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:15
Haber Güncellenme Tarihi: 24.10.2026 11:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme müdürü M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alındı.
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Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme müdürü M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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