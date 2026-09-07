Yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi teknede yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi teknede yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda, tekne kaptanı ile 9 şüpheli yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 09:21
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 09:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt üyeliği suçundan işlem gören ve dosyaları istinafta bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma girişimlerine ilişkin çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında, FETÖ'den işlem gören bazı kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak amacıyla Datça'da Rusya bayraklı "PETER PAN" isimli teknede bulunduğu ve teknenin Datça açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede seyrettiği belirlendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle gerçekleştirilen operasyonla tekne durduruldu.
Operasyonda 1 tekne kaptanı, FETÖ/PDY üyesi oldukları belirtilen 9 şüpheli ile 2 çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yakalandı.
9 şüpheli hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", tekne kaptanı hakkında ise "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Teknede bulunan 2 çocuk aile yakınlarına teslim edildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi teknede yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda, tekne kaptanı ile 9 şüpheli yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt üyeliği suçundan işlem gören ve dosyaları istinafta bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma girişimlerine ilişkin çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında, FETÖ'den işlem gören bazı kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak amacıyla Datça'da Rusya bayraklı "PETER PAN" isimli teknede bulunduğu ve teknenin Datça açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede seyrettiği belirlendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle gerçekleştirilen operasyonla tekne durduruldu.
Operasyonda 1 tekne kaptanı, FETÖ/PDY üyesi oldukları belirtilen 9 şüpheli ile 2 çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yakalandı.
9 şüpheli hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", tekne kaptanı hakkında ise "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Teknede bulunan 2 çocuk aile yakınlarına teslim edildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek
Çok Okunanlar