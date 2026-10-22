Yatırım fonlarında 49,7 milyar TL'lik tasfiye süreci
Yatırım fonlarında 49,7 milyar TL'lik tasfiye süreci
Yatırım fonlarının tasfiye sürecinde bugüne kadar 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, tasfiye kapsamındaki fon sayısının 131'den 47'ye gerilediğini bildirdi. Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. bünyesindeki 18 fonun işlemleri tamamlanırken, kalan fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemeler için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sürecin sonraki aşamasında TBMM'de görüşülen yasal düzenleme ve kalan fonlara ilişkin ödeme takvimi izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 18:28
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 18:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, yatırım fonlarının tasfiye işlemlerinde gelinen aşama, yatırımcılara yapılan ödemeler ve devam eden hukuki süreçler ele alındı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların güncel durumu da değerlendirildi. Açıklamada, söz konusu fonların tasfiye işlemlerinin belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.
Hedef Portföy bünyesinde 18 fonun tasfiyesi tamamlandı
Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu toplam 31 fondan 18'inin tasfiye işlemleri 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.
Geriye kalan 13 fonun tasfiye işlemlerinin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. İlgili kurumların, fonların varlık yapıları ve ödeme süreçlerine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Toplam ödemeler 49,7 milyar TL'ye ulaştı
Tasfiye sürecinin başlangıcından itibaren gerçekleştirilen işlemler sonucunda toplam 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Tasfiye kapsamındaki fon sayısı ise 131'den 47'ye düştü.
Açıklanan veriler, başlangıçta tasfiye kapsamına alınan fonlardan 84'ünün işlemlerinin tamamlandığını gösteriyor. Kalan 47 fonun tasfiye işlemleri için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun devam ettiği belirtildi.
Ödemelerin ayni ve nakdi olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle açıklanan toplam tutar, yalnızca yatırımcı hesaplarına aktarılan nakit miktarını ifade etmiyor. İletişim Başkanlığının açıklamasında ödeme türlerine göre ayrı bir tutar paylaşılmadı.
TBMM'deki kanun teklifi ödeme sürecini etkileyecek
Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda SPK tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulundaki görüşmeleri devam ediyor.
Düzenlemeyle tasfiye işlemlerinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi, yatırımcılara yapılacak ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulması amaçlanıyor. Kanun teklifinin kısa süre içinde yasalaşmasının öngörüldüğü belirtildi.
Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından kalan fonlara ilişkin ara ödeme süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor. Ancak açıklamada, söz konusu ödemelerin tamamlanacağı kesin bir tarih bildirilmedi.
Haksız kazançların geri alınması için çalışmalar sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tasfiye süreciyle bağlantılı fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Bu kapsamdaki çalışmaların Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından takip edildiği bildirildi.
İlgili kurumların, kendi görev ve yetki alanları kapsamında hukuki ve mali süreçleri yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, geri alınması hedeflenen kazançların toplam tutarına ilişkin ayrı bir veri paylaşılmadı.
Tasfiye işlemlerinin hisse senedi piyasaları üzerinde olumsuz etki oluşturmayacak şekilde yürütülmesinin hedeflendiği vurgulandı. Fon varlıklarının tasfiyesi sırasında yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en yüksek değer üzerinden gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
İletişim Başkanlığı, süreçte en fazla sayıda yatırımcının ödemelerine ulaşmasının esas alındığını bildirdi. Tasfiye işlemlerinin piyasa koşulları ve ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği kaydedildi.
Tasfiye sürecinin koordinasyonu için yeni görevlendirme
Yatırım fonlarının tasfiye işlemlerinin teknik düzeyde günlük olarak izlenmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirildi.
Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile tasfiye sürecinde görev alan diğer kuruluşların, kendi yetki alanlarındaki gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceği belirtildi.
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Yatırım fonlarında 49,7 milyar TL'lik tasfiye süreci
Yatırım fonlarının tasfiye sürecinde bugüne kadar 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, tasfiye kapsamındaki fon sayısının 131'den 47'ye gerilediğini bildirdi. Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. bünyesindeki 18 fonun işlemleri tamamlanırken, kalan fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemeler için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sürecin sonraki aşamasında TBMM'de görüşülen yasal düzenleme ve kalan fonlara ilişkin ödeme takvimi izlenecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, yatırım fonlarının tasfiye işlemlerinde gelinen aşama, yatırımcılara yapılan ödemeler ve devam eden hukuki süreçler ele alındı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların güncel durumu da değerlendirildi. Açıklamada, söz konusu fonların tasfiye işlemlerinin belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.
Hedef Portföy bünyesinde 18 fonun tasfiyesi tamamlandı
Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu toplam 31 fondan 18'inin tasfiye işlemleri 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.
Geriye kalan 13 fonun tasfiye işlemlerinin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. İlgili kurumların, fonların varlık yapıları ve ödeme süreçlerine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Toplam ödemeler 49,7 milyar TL'ye ulaştı
Tasfiye sürecinin başlangıcından itibaren gerçekleştirilen işlemler sonucunda toplam 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Tasfiye kapsamındaki fon sayısı ise 131'den 47'ye düştü.
Açıklanan veriler, başlangıçta tasfiye kapsamına alınan fonlardan 84'ünün işlemlerinin tamamlandığını gösteriyor. Kalan 47 fonun tasfiye işlemleri için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun devam ettiği belirtildi.
Ödemelerin ayni ve nakdi olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle açıklanan toplam tutar, yalnızca yatırımcı hesaplarına aktarılan nakit miktarını ifade etmiyor. İletişim Başkanlığının açıklamasında ödeme türlerine göre ayrı bir tutar paylaşılmadı.
TBMM'deki kanun teklifi ödeme sürecini etkileyecek
Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda SPK tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulundaki görüşmeleri devam ediyor.
Düzenlemeyle tasfiye işlemlerinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi, yatırımcılara yapılacak ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulması amaçlanıyor. Kanun teklifinin kısa süre içinde yasalaşmasının öngörüldüğü belirtildi.
Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından kalan fonlara ilişkin ara ödeme süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor. Ancak açıklamada, söz konusu ödemelerin tamamlanacağı kesin bir tarih bildirilmedi.
Haksız kazançların geri alınması için çalışmalar sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tasfiye süreciyle bağlantılı fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Bu kapsamdaki çalışmaların Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından takip edildiği bildirildi.
İlgili kurumların, kendi görev ve yetki alanları kapsamında hukuki ve mali süreçleri yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, geri alınması hedeflenen kazançların toplam tutarına ilişkin ayrı bir veri paylaşılmadı.
Tasfiye işlemlerinde hisse senedi piyasası gözetilecek
Tasfiye işlemlerinin hisse senedi piyasaları üzerinde olumsuz etki oluşturmayacak şekilde yürütülmesinin hedeflendiği vurgulandı. Fon varlıklarının tasfiyesi sırasında yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en yüksek değer üzerinden gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
İletişim Başkanlığı, süreçte en fazla sayıda yatırımcının ödemelerine ulaşmasının esas alındığını bildirdi. Tasfiye işlemlerinin piyasa koşulları ve ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği kaydedildi.
Tasfiye sürecinin koordinasyonu için yeni görevlendirme
Yatırım fonlarının tasfiye işlemlerinin teknik düzeyde günlük olarak izlenmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirildi.
Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile tasfiye sürecinde görev alan diğer kuruluşların, kendi yetki alanlarındaki gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceği belirtildi.
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