Özgür Özel'in Ayazağa yalanı çabuk çöktü! Belgeli cevap
Özgür Özel'in Ayazağa yalanı çabuk çöktü! Belgeli cevap
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayazağa'daki inşaatla ilgili yalanları belgelerle çöktü. Bakan Kurum 'Proje Sarıyer Belediyesi'nin İBB de projeye ortak' dedi. Sarıyer Belediyesi de Özel'i yalanladı.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 09:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ayazağa'daki RAMS Projesi'nin CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve İBB'nin 2022'deki onayıyla hayata geçtiği ortaya çıktı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özel, İstanbul Ayazağa'daki selde su baskını yaşanan RAMS Projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u suçladı.
Yayınlanan belgelere göre, RAMS projesinin CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) onayıyla hayata geçtiği belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
"İFTİRA ATIYOR"
Projede İBB'nin 1.1 milyar TL satış bedeli ve 4 bin 4 metrekare inşaat alanı payı olduğu belirlendi.
Bakan Murat Kurum, iddiayı yalanlayarak, Özel'in polemik siyasetiyle yolsuzluklarının üstünü örtmeye çalıştığını söyledi.
Kurum, "Özgür Bey göz göre göre yalan söylüyor, iftira atıyor, iftira siyaseti yapıyor. Ayazağa'daki proje CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla 2022 yılında uygulamaya geçmiş. Kaldı ki İBB, bahse konu projenin ortağı. Arsadan kaynaklı 1 milyar 100 milyon değerinde mülkiyete konu bir ortaklığı söz konusu. Bizi suçladığı projenin ortağı İBB'dir." dedi.
Sarıyer Belediyesi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Ayazağa'daki projeye ilişkin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Belediyenin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Proje alanına ait imar durumu, inşaat istikameti vb. imar işlemleri Sarıyer Belediyemizce hazırlanmış, Belediye tarafından yıkım ruhsatları düzenlenmiştir" denildi.
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Özgür Özel'in Ayazağa yalanı çabuk çöktü! Belgeli cevap
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayazağa'daki inşaatla ilgili yalanları belgelerle çöktü. Bakan Kurum 'Proje Sarıyer Belediyesi'nin İBB de projeye ortak' dedi. Sarıyer Belediyesi de Özel'i yalanladı.
Ayazağa'daki RAMS Projesi'nin CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve İBB'nin 2022'deki onayıyla hayata geçtiği ortaya çıktı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özel, İstanbul Ayazağa'daki selde su baskını yaşanan RAMS Projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u suçladı.
Yayınlanan belgelere göre, RAMS projesinin CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) onayıyla hayata geçtiği belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
"İFTİRA ATIYOR"
Projede İBB'nin 1.1 milyar TL satış bedeli ve 4 bin 4 metrekare inşaat alanı payı olduğu belirlendi.
Bakan Murat Kurum, iddiayı yalanlayarak, Özel'in polemik siyasetiyle yolsuzluklarının üstünü örtmeye çalıştığını söyledi.
Kurum, "Özgür Bey göz göre göre yalan söylüyor, iftira atıyor, iftira siyaseti yapıyor. Ayazağa'daki proje CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla 2022 yılında uygulamaya geçmiş. Kaldı ki İBB, bahse konu projenin ortağı. Arsadan kaynaklı 1 milyar 100 milyon değerinde mülkiyete konu bir ortaklığı söz konusu. Bizi suçladığı projenin ortağı İBB'dir." dedi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
SARIYER BELEDİYESİ ÖZGÜR ÖZEL'İ YALANLADI: İMAR İŞLEMLERİNİ BELEDİYEMİZ HAZIRLADI, İBB ONAYLADI
Sarıyer Belediyesi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Ayazağa'daki projeye ilişkin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Belediyenin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Proje alanına ait imar durumu, inşaat istikameti vb. imar işlemleri Sarıyer Belediyemizce hazırlanmış, Belediye tarafından yıkım ruhsatları düzenlenmiştir" denildi.
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