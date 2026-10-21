Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgar siyasetçi Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği ele alındı. Erdoğan, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştiği bildirilen SİHA saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, Radev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 22:28
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 22:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından aktarılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için adımlar atılmaya devam edileceğini belirtti.
Erdoğan, özellikle ticaret alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Türkiye ile Bulgaristan arasında ekonomik ve ticari iş birliğini artıracak somut girişimlerin sürdürüleceğini kaydetti.
Karadeniz'deki SİHA saldırısı gündeme geldi
Telefon görüşmesinde Karadeniz'deki seyrüsefer emniyeti de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede deniz ulaşımının güvenliğini sağlamak amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temaslarını sürdürdüğünü bildirdi.
Erdoğan, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde meydana geldiği belirtilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısından üzüntü duyduklarını ifade ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan'dan Radev'e COP31 daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Rumen Radev'i 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleneceği belirtilen COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilecek COP31 toplantıları, uluslararası iklim politikaları ve ülkeler arasındaki iş birliğinin ele alınacağı diplomatik temaslara zemin oluşturacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgar siyasetçi Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği ele alındı. Erdoğan, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştiği bildirilen SİHA saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, Radev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından aktarılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için adımlar atılmaya devam edileceğini belirtti.
Erdoğan, özellikle ticaret alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Türkiye ile Bulgaristan arasında ekonomik ve ticari iş birliğini artıracak somut girişimlerin sürdürüleceğini kaydetti.
Karadeniz'deki SİHA saldırısı gündeme geldi
Telefon görüşmesinde Karadeniz'deki seyrüsefer emniyeti de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede deniz ulaşımının güvenliğini sağlamak amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temaslarını sürdürdüğünü bildirdi.
Erdoğan, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde meydana geldiği belirtilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısından üzüntü duyduklarını ifade ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan'dan Radev'e COP31 daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Rumen Radev'i 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleneceği belirtilen COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilecek COP31 toplantıları, uluslararası iklim politikaları ve ülkeler arasındaki iş birliğinin ele alınacağı diplomatik temaslara zemin oluşturacak.
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