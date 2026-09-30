Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Serveti belediye bütçesinin 4,5 katı çıktı
Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Serveti belediye bütçesinin 4,5 katı çıktı
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski imar müdürünün 541 milyon TL'lik servetiyle belediyenin bütçesini 4,5'e katladığı ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:16
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 09:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kırıkkale'nin 39 bin nüfuslu Yahşihan ilçesinde AK Partili belediyeye yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturmasında skandal boyutlara ulaştı.
Soruşturma çerçevesinde AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın yanı 13 kişi tutuklandı.
Tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in el konulan kişisel servetinin, belediyenin 120 milyon liralık yıllık bütçesini yaklaşık 4.5 kat aştığı ortaya çıktı.
LÜKS ARAÇLAR VE YAT
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, tutuklanan eski İmar Müdürü Biçer'in belirlenen ve el konulan mal varlığı dudak uçuklattı.
Yapılan incelemelerde Biçer'in toplam değerinin 541 milyon lira olduğu tespit edilen varlıkları şöyle sıralandı: Lüks araç filosu (131 milyon TL): 68 milyon lira değerinde Porsche 911, 32 milyon lira değerinde Mercedes AMG ve 31 milyon lira değerinde Mercedes G serisi olmak üzere toplam 3 araç. Bodrum'da villa ve yat (410 Milyon TL): Bodrum'da 300 milyon lira değer biçilen lüks bir villa ile Bodrum Marina'da demirli 110 milyon lira değerinde yat. Ayrıca Biçer'in kurduğu "Kuzey Proje Geo Danışmanlık" isimli şirkete de soruşturma bünyesinde el konuldu.
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Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Serveti belediye bütçesinin 4,5 katı çıktı
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski imar müdürünün 541 milyon TL'lik servetiyle belediyenin bütçesini 4,5'e katladığı ortaya çıktı.
Kırıkkale'nin 39 bin nüfuslu Yahşihan ilçesinde AK Partili belediyeye yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturmasında skandal boyutlara ulaştı.
Soruşturma çerçevesinde AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın yanı 13 kişi tutuklandı.
Tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in el konulan kişisel servetinin, belediyenin 120 milyon liralık yıllık bütçesini yaklaşık 4.5 kat aştığı ortaya çıktı.
LÜKS ARAÇLAR VE YAT
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, tutuklanan eski İmar Müdürü Biçer'in belirlenen ve el konulan mal varlığı dudak uçuklattı.
Yapılan incelemelerde Biçer'in toplam değerinin 541 milyon lira olduğu tespit edilen varlıkları şöyle sıralandı: Lüks araç filosu (131 milyon TL): 68 milyon lira değerinde Porsche 911, 32 milyon lira değerinde Mercedes AMG ve 31 milyon lira değerinde Mercedes G serisi olmak üzere toplam 3 araç. Bodrum'da villa ve yat (410 Milyon TL): Bodrum'da 300 milyon lira değer biçilen lüks bir villa ile Bodrum Marina'da demirli 110 milyon lira değerinde yat. Ayrıca Biçer'in kurduğu "Kuzey Proje Geo Danışmanlık" isimli şirkete de soruşturma bünyesinde el konuldu.
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