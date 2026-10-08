Usta tiyatro sanatçısı Necla Uygur hayatını kaybetti
Usta tiyatro sanatçısı Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un eşi, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur'un annesi olan Necla Uygur'un vefatını oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu. Uygur'un cenazesinin 9 Ekim Cuma günü İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 21:58
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 22:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk tiyatrosunun tanınmış isimlerinden Necla Uygur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 89 yaşında hayatını kaybeden sanatçının vefat haberi, ailesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
2013 yılında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un eşi olan Necla Uygur, tiyatro sanatçıları Süheyl Uygur ve Behzat Uygur'un da annesiydi.
Acı haberi Behzat Uygur duyurdu
Behzat Uygur, annesinin vefatını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Uygur, mesajında annesinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirterek cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı.
Behzat Uygur'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz."
Necla Uygur'un cenaze programı belli oldu
Aile tarafından yapılan açıklamaya göre Necla Uygur için 9 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul'daki Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Uygur'un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.
Behzat Uygur, sosyal medya paylaşımında cenaze programını şu sözlerle duyurdu:
"Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir."
Necla Uygur kimdir?
Necla Uygur, Türk tiyatrosunun tanınmış sanatçılarından Nejat Uygur'un eşi ve tiyatro oyuncuları Süheyl ile Behzat Uygur'un annesidir. Tiyatro dünyasıyla uzun yıllara dayanan bağı bulunan Uygur, ailesinin sanat yaşamındaki önemli isimlerden biri olarak tanınıyordu.
89 yaşında hayatını kaybeden Necla Uygur'un vefatının ardından ailesi, cenaze töreninin tarihini ve defin yerini kamuoyuyla paylaştı.
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Usta tiyatro sanatçısı Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un eşi, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur'un annesi olan Necla Uygur'un vefatını oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu. Uygur'un cenazesinin 9 Ekim Cuma günü İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.
Türk tiyatrosunun tanınmış isimlerinden Necla Uygur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 89 yaşında hayatını kaybeden sanatçının vefat haberi, ailesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
2013 yılında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un eşi olan Necla Uygur, tiyatro sanatçıları Süheyl Uygur ve Behzat Uygur'un da annesiydi.
Acı haberi Behzat Uygur duyurdu
Behzat Uygur, annesinin vefatını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Uygur, mesajında annesinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirterek cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı.
Behzat Uygur'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz."
Necla Uygur'un cenaze programı belli oldu
Aile tarafından yapılan açıklamaya göre Necla Uygur için 9 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul'daki Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Uygur'un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.
Behzat Uygur, sosyal medya paylaşımında cenaze programını şu sözlerle duyurdu:
"Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir."
Necla Uygur kimdir?
Necla Uygur, Türk tiyatrosunun tanınmış sanatçılarından Nejat Uygur'un eşi ve tiyatro oyuncuları Süheyl ile Behzat Uygur'un annesidir. Tiyatro dünyasıyla uzun yıllara dayanan bağı bulunan Uygur, ailesinin sanat yaşamındaki önemli isimlerden biri olarak tanınıyordu.
89 yaşında hayatını kaybeden Necla Uygur'un vefatının ardından ailesi, cenaze töreninin tarihini ve defin yerini kamuoyuyla paylaştı.
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