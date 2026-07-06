Usta oyuncu Zihni Göktay'a son görev ne zaman yapılacak?
Usta oyuncu Zihni Göktay'a son görev ne zaman yapılacak?
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, 7 Temmuz 2026 akşamı tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde 80 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar sahnede görev yapan sanatçının vefatı ailesi tarafından duyurulurken, cenaze programı da kamuoyuyla paylaşıldı. Sanatçının sevenleri ve tiyatro camiası düzenlenecek törenlerde Göktay'a son görevini yerine getirecek.
Haber Giriş Tarihi: 06.07.2026 22:39
Haber Güncellenme Tarihi: 06.07.2026 22:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Zihni Göktay'ın vefat haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, sanatçının yılın başında Ankara turnesi sırasında geçirdiği kalça kırığının ardından sağlık sorunlarının arttığı belirtildi.
Paylaşımda, Göktay'ın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen yeniden sahneye çıkma isteğini son ana kadar koruduğu ifade edildi. Aile, bu süreçte destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.
Türk tiyatrosunda iz bırakan kariyer
Zihni Göktay, özellikle 28 yıl boyunca sahnelediği Lüküs Hayat müzikalindeki performansıyla Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Uzun sanat yaşamı boyunca çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Göktay, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Sanatçının tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle meslektaşları ve sanatseverler tarafından saygıyla anılan isimlerden biri olduğu biliniyor.
Cenaze programı belli oldu
Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Zihni Göktay için düzenlenecek cenaze töreninin programı kamuoyuyla paylaşıldı. Törene ilişkin saat ve tören noktaları doğrultusunda sanat dünyası, yakınları ve sevenlerinin katılımı bekleniyor.
Vefatının ardından sanat camiasından ve sevenlerinden taziye mesajları gelmeye devam ederken, düzenlenecek törenlerle usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanacak.
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Usta oyuncu Zihni Göktay'a son görev ne zaman yapılacak?
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, 7 Temmuz 2026 akşamı tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde 80 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar sahnede görev yapan sanatçının vefatı ailesi tarafından duyurulurken, cenaze programı da kamuoyuyla paylaşıldı. Sanatçının sevenleri ve tiyatro camiası düzenlenecek törenlerde Göktay'a son görevini yerine getirecek.
Zihni Göktay'ın vefat haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, sanatçının yılın başında Ankara turnesi sırasında geçirdiği kalça kırığının ardından sağlık sorunlarının arttığı belirtildi.
Paylaşımda, Göktay'ın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen yeniden sahneye çıkma isteğini son ana kadar koruduğu ifade edildi. Aile, bu süreçte destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.
Türk tiyatrosunda iz bırakan kariyer
Zihni Göktay, özellikle 28 yıl boyunca sahnelediği Lüküs Hayat müzikalindeki performansıyla Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Uzun sanat yaşamı boyunca çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Göktay, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Sanatçının tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle meslektaşları ve sanatseverler tarafından saygıyla anılan isimlerden biri olduğu biliniyor.
Cenaze programı belli oldu
Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Zihni Göktay için düzenlenecek cenaze töreninin programı kamuoyuyla paylaşıldı. Törene ilişkin saat ve tören noktaları doğrultusunda sanat dünyası, yakınları ve sevenlerinin katılımı bekleniyor.
Vefatının ardından sanat camiasından ve sevenlerinden taziye mesajları gelmeye devam ederken, düzenlenecek törenlerle usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanacak.
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