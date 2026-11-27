UEFA Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin soruşturma başlattı
UEFA Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin soruşturma başlattı
UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş – Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan şiddet ve asayiş olaylarına ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı. Olayların incelenmesi için Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirilirken soruşturma kapsamında mevcut deliller değerlendirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 18:14
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 18:18
Kaynak:
HÜRHABER
UEFA tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş – Hapoel Beer-Sheva ve Marsilya – Levski Sofya karşılaşmalarında yaşanan şiddet olayları kınandı. Stadyum içerisinde taraftarlar arasında yaşanan çatışmaların UEFA’nın temel değerlerine ve organizasyon ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.
Görevlendirilen müfettişlerin, yürürlükteki UEFA düzenlemeleri doğrultusunda olaylara ilişkin delilleri inceleyerek yaşananların koşullarını belirleyeceği bildirildi.
Beşiktaş kafilesi İstanbul’a döndü
Hapoel Beer-Sheva karşısında 2-1’lik galibiyet elde eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından İstanbul’a döndü. Siyah-beyazlı kafileyi Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde binlerce taraftar karşıladı.
Karşılamaya Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları da katıldı.
Orkun Kökçü’den soruşturma açıklaması
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, havalimanında yaptığı açıklamada Batum’da yaşanan olaylar nedeniyle takımın yorulduğunu ve Galatasaray derbisi öncesinde dinlenmek istediklerini belirtti.
Polisin taraftarlara yönelik müdahalesine de değinen Kökçü, “Biz de taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı da yapsınlar, sonuçlarına katlanırız, sıkıntı yok.” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş görüntüleri UEFA’ya iletti
Önder Özen, karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin belge ve görüntülerin UEFA’ya iletildiğini, kulübün hukuk kurulunun da değerlendirme sürecini başlattığını açıkladı.
Beşiktaş taraftarlarına orantısız güç uygulandığını belirten Özen, yerel makamlardan yeterli desteği alamadıklarını ifade etti.
Derbi takvimine ilişkin açıklama
Galatasaray ile oynanacak derbinin ertelenmesi konusuna da değinen Özen, daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak “Bahane yok. Devam.” dedi.
UEFA’nın görevlendirdiği müfettişlerin incelemeleri, disiplin sürecinin sonraki aşamasına ilişkin değerlendirmelere temel oluşturacak.
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UEFA Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin soruşturma başlattı
UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş – Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan şiddet ve asayiş olaylarına ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı. Olayların incelenmesi için Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirilirken soruşturma kapsamında mevcut deliller değerlendirilecek.
UEFA tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş – Hapoel Beer-Sheva ve Marsilya – Levski Sofya karşılaşmalarında yaşanan şiddet olayları kınandı. Stadyum içerisinde taraftarlar arasında yaşanan çatışmaların UEFA’nın temel değerlerine ve organizasyon ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.
Görevlendirilen müfettişlerin, yürürlükteki UEFA düzenlemeleri doğrultusunda olaylara ilişkin delilleri inceleyerek yaşananların koşullarını belirleyeceği bildirildi.
Beşiktaş kafilesi İstanbul’a döndü
Hapoel Beer-Sheva karşısında 2-1’lik galibiyet elde eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından İstanbul’a döndü. Siyah-beyazlı kafileyi Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde binlerce taraftar karşıladı.
Karşılamaya Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları da katıldı.
Orkun Kökçü’den soruşturma açıklaması
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, havalimanında yaptığı açıklamada Batum’da yaşanan olaylar nedeniyle takımın yorulduğunu ve Galatasaray derbisi öncesinde dinlenmek istediklerini belirtti.
Polisin taraftarlara yönelik müdahalesine de değinen Kökçü, “Biz de taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı da yapsınlar, sonuçlarına katlanırız, sıkıntı yok.” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş görüntüleri UEFA’ya iletti
Önder Özen, karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin belge ve görüntülerin UEFA’ya iletildiğini, kulübün hukuk kurulunun da değerlendirme sürecini başlattığını açıkladı.
Beşiktaş taraftarlarına orantısız güç uygulandığını belirten Özen, yerel makamlardan yeterli desteği alamadıklarını ifade etti.
Derbi takvimine ilişkin açıklama
Galatasaray ile oynanacak derbinin ertelenmesi konusuna da değinen Özen, daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak “Bahane yok. Devam.” dedi.
UEFA’nın görevlendirdiği müfettişlerin incelemeleri, disiplin sürecinin sonraki aşamasına ilişkin değerlendirmelere temel oluşturacak.
Kaynak: HÜRHABER
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