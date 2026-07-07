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  • Üç havalimanında NATO hareketliliği! Liderlerin uçakları peş peşe Ankara'ya iniyor

Üç havalimanında NATO hareketliliği! Liderlerin uçakları peş peşe Ankara'ya iniyor

36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya liderlerin gelişi devam ediyor.

Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:00
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 11:01
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Üç havalimanında NATO hareketliliği! Liderlerin uçakları peş peşe Ankara'ya iniyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı.

Zirve kapsamında Ankara Havalimanı'na gelecek olan devlet ve hükümet başkanlarının karşılanması için son hazırlıklar yapıldı.

Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları hizmet veriyor.

KANADA BAŞBAKANI CARNEY, ANKARA'YA GELDİ

Kanada Başbakanı Mark Carney, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Carney'nin uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.

Türkiye Havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yetkililer, Carney'yi karşıladı.

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