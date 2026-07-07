Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Üç havalimanında NATO hareketliliği! Liderlerin uçakları peş peşe Ankara'ya iniyor
36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya liderlerin gelişi devam ediyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı.
Zirve kapsamında Ankara Havalimanı'na gelecek olan devlet ve hükümet başkanlarının karşılanması için son hazırlıklar yapıldı.
Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları hizmet veriyor.
KANADA BAŞBAKANI CARNEY, ANKARA'YA GELDİ
Kanada Başbakanı Mark Carney, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Carney'nin uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.
Türkiye Havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yetkililer, Carney'yi karşıladı.
Çok Okunanlar