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Tuzla'da ayakkabı fabrikasında büyük yangın!

Tuzla'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 07:59
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 08:00
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Tuzla'da ayakkabı fabrikasında büyük yangın!

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'ndeki 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bir kısmının depo olarak kullanıldığı öğrenilen alanın belirli bölümünde başlayan yangında alevler kısa sürede çatı katının tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin zaman zaman iki metreye ulaştığı yangını söndürmek için ekipler 8 ayrı noktadan yangına müdahale ediyor.

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