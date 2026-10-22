Türkiye ile Kanada arasında ticarette yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin 2026 yılı sona ermeden başlayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve stratejik ortaklık kurulması kararlaştırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin tamamlanmasıyla düzenlenen ortak basın toplantısında ekonomik ve diplomatik iş birliğine ilişkin kararlar açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Yeni ortaklık kapsamında enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayisinde ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu alanlarda uygulanacak somut adımları içeren eylem planı da taraflarca kabul edildi.
Serbest ticaret anlaşması için müzakereler başlıyor
Erdoğan, ticaret ve yatırımların artırılması amacıyla serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanacağını duyurdu. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut kurumsal mekanizmaların daha etkin kullanılması da kararlaştırıldı.
Ortak Ekonomik ve Ticari Komitenin bir sonraki toplantısının 2027 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanıyor. Toplantıya iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin de katılması öngörülüyor.
Kanada Başbakanı Carney ise müzakere ekiplerinin Kasım 2026'da Ankara'da bir araya gelerek serbest ticaret anlaşmasına ilişkin ilk görüşme turunu gerçekleştireceğini açıkladı. Carney, müzakerelerin şirketlerin karşılaştığı ticari engelleri ve belirsizlikleri azaltmayı amaçladığını belirtti.
Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki mevcut ticaret hacminin yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ticaretin ilk aşamada 5 milyar dolara, sonraki aşamada ise 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Erdoğan, ticaret hacminin artırılması için karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve iş dünyası arasındaki temasların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Kanada Başbakanı Carney de iki ülke arasındaki ticaretin son yıllarda yüzde 50 arttığını, ancak mevcut ekonomik ilişkilerin potansiyelin altında kaldığını söyledi.
Açıklanan hedeflere ulaşılması için serbest ticaret müzakerelerinin yanı sıra yatırım ve finansman alanındaki iş birliği mekanizmalarının da kullanılması planlanıyor.
Doğrudan uçuşların yaklaşık iki katına çıkarılması planlanıyor
Görüşmelerde Türkiye ile Kanada arasındaki hava ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi de ele alındı. Erdoğan, güncellenen hava ulaştırma anlaşması kapsamında iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların yaklaşık iki katına çıkarılacağını açıkladı.
Liderler ayrıca üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek ortak yatırım projelerini değerlendirdi. Afrika, Latin Amerika, Orta Asya ve Uzak Doğu, potansiyel iş birliği alanları arasında gösterildi.
Türk Eximbank ile Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu arasında imzalanması planlanan mutabakat zaptının üçüncü ülkelerdeki ortak projelere finansman ve iş birliği açısından katkı sağlaması amaçlanıyor.
Üç yıllık eylem planı uygulanacak
Kanada Başbakanı Mark Carney, iki ülkenin stratejik ortaklık kapsamında üç yıllık bir eylem planı üzerinde uzlaştığını açıkladı. Carney, planın savunma ve yatırım, enerji ile halklar arası ilişkiler olmak üzere üç temel alana odaklandığını belirtti.
Türkiye'nin NATO içindeki askeri kapasitesine ve savunma sanayisindeki gelişimine değinen Carney, iki ülkenin birbirini tamamlayan ekonomik ve stratejik özelliklere sahip olduğunu ifade etti. Kanada'nın güvenilir ortaklarla ekonomik ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediğini söyledi.
Carney, serbest ticaret anlaşmasının şirketlerin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmayı, maliyetleri azaltmayı ve yatırım olanaklarını genişletmeyi amaçladığını kaydetti.
Ekonomik iş birliğinde yeni takvim belirlendi
Türkiye ile Kanada arasında açıklanan kararlar doğrultusunda ilk serbest ticaret müzakere turunun Kasım 2026'da Ankara'da yapılması bekleniyor. Ortak Ekonomik ve Ticari Komitenin 2027 yılındaki toplantısında ise özel sektörün katılımıyla ticaret ve yatırım başlıklarının ele alınması planlanıyor.
Üç yıllık eylem planı kapsamında enerji, savunma sanayisi, ulaştırma ve karşılıklı yatırımlara ilişkin çalışmaların sürdürülmesi öngörülüyor. Serbest ticaret müzakerelerinin kapsamı ve takvimi, iki ülkenin müzakere heyetleri arasındaki görüşmelerle şekillenecek.
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Türkiye ile Kanada arasında ticarette yeni dönem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin 2026 yılı sona ermeden başlayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve stratejik ortaklık kurulması kararlaştırıldı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin tamamlanmasıyla düzenlenen ortak basın toplantısında ekonomik ve diplomatik iş birliğine ilişkin kararlar açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Yeni ortaklık kapsamında enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayisinde ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu alanlarda uygulanacak somut adımları içeren eylem planı da taraflarca kabul edildi.
Serbest ticaret anlaşması için müzakereler başlıyor
Erdoğan, ticaret ve yatırımların artırılması amacıyla serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanacağını duyurdu. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut kurumsal mekanizmaların daha etkin kullanılması da kararlaştırıldı.
Ortak Ekonomik ve Ticari Komitenin bir sonraki toplantısının 2027 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanıyor. Toplantıya iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin de katılması öngörülüyor.
Kanada Başbakanı Carney ise müzakere ekiplerinin Kasım 2026'da Ankara'da bir araya gelerek serbest ticaret anlaşmasına ilişkin ilk görüşme turunu gerçekleştireceğini açıkladı. Carney, müzakerelerin şirketlerin karşılaştığı ticari engelleri ve belirsizlikleri azaltmayı amaçladığını belirtti.
Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki mevcut ticaret hacminin yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ticaretin ilk aşamada 5 milyar dolara, sonraki aşamada ise 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Erdoğan, ticaret hacminin artırılması için karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve iş dünyası arasındaki temasların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Kanada Başbakanı Carney de iki ülke arasındaki ticaretin son yıllarda yüzde 50 arttığını, ancak mevcut ekonomik ilişkilerin potansiyelin altında kaldığını söyledi.
Açıklanan hedeflere ulaşılması için serbest ticaret müzakerelerinin yanı sıra yatırım ve finansman alanındaki iş birliği mekanizmalarının da kullanılması planlanıyor.
Doğrudan uçuşların yaklaşık iki katına çıkarılması planlanıyor
Görüşmelerde Türkiye ile Kanada arasındaki hava ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi de ele alındı. Erdoğan, güncellenen hava ulaştırma anlaşması kapsamında iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların yaklaşık iki katına çıkarılacağını açıkladı.
Liderler ayrıca üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek ortak yatırım projelerini değerlendirdi. Afrika, Latin Amerika, Orta Asya ve Uzak Doğu, potansiyel iş birliği alanları arasında gösterildi.
Türk Eximbank ile Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu arasında imzalanması planlanan mutabakat zaptının üçüncü ülkelerdeki ortak projelere finansman ve iş birliği açısından katkı sağlaması amaçlanıyor.
Üç yıllık eylem planı uygulanacak
Kanada Başbakanı Mark Carney, iki ülkenin stratejik ortaklık kapsamında üç yıllık bir eylem planı üzerinde uzlaştığını açıkladı. Carney, planın savunma ve yatırım, enerji ile halklar arası ilişkiler olmak üzere üç temel alana odaklandığını belirtti.
Türkiye'nin NATO içindeki askeri kapasitesine ve savunma sanayisindeki gelişimine değinen Carney, iki ülkenin birbirini tamamlayan ekonomik ve stratejik özelliklere sahip olduğunu ifade etti. Kanada'nın güvenilir ortaklarla ekonomik ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediğini söyledi.
Carney, serbest ticaret anlaşmasının şirketlerin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmayı, maliyetleri azaltmayı ve yatırım olanaklarını genişletmeyi amaçladığını kaydetti.
Ekonomik iş birliğinde yeni takvim belirlendi
Türkiye ile Kanada arasında açıklanan kararlar doğrultusunda ilk serbest ticaret müzakere turunun Kasım 2026'da Ankara'da yapılması bekleniyor. Ortak Ekonomik ve Ticari Komitenin 2027 yılındaki toplantısında ise özel sektörün katılımıyla ticaret ve yatırım başlıklarının ele alınması planlanıyor.
Üç yıllık eylem planı kapsamında enerji, savunma sanayisi, ulaştırma ve karşılıklı yatırımlara ilişkin çalışmaların sürdürülmesi öngörülüyor. Serbest ticaret müzakerelerinin kapsamı ve takvimi, iki ülkenin müzakere heyetleri arasındaki görüşmelerle şekillenecek.
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