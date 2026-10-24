Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarını, azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırdı.
Haber Giriş Tarihi: 24.10.2026 12:21
Haber Güncellenme Tarihi: 24.10.2026 12:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamaları hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Yunanistan'ın, Gümülcine ve İskeçe'de sözde müftüler atayarak Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı sürdürdüğü belirtildi.
Müftülük müessesesinin, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini, toplumsal ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yunanistan, ülkesindeki resmi bir azınlık olan Batı Trakya Türk Azınlığının kendi seçtiği Müftüleri tanımamakta ısrar ederek Azınlığın iradesini ve din özgürlüğünü göz ardı etmekte ve temel insan haklarına yönelik çarpık bakış açısını bir kez daha ortaya koymaktadır. Yunanistan makamlarını, Azınlığın seçtiği meşru Müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırıyoruz."
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Türkiye'den Yunanistan'a, 'seçilmiş müftüleri tanıma' çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarını, azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamaları hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Yunanistan'ın, Gümülcine ve İskeçe'de sözde müftüler atayarak Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı sürdürdüğü belirtildi.
Müftülük müessesesinin, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini, toplumsal ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yunanistan, ülkesindeki resmi bir azınlık olan Batı Trakya Türk Azınlığının kendi seçtiği Müftüleri tanımamakta ısrar ederek Azınlığın iradesini ve din özgürlüğünü göz ardı etmekte ve temel insan haklarına yönelik çarpık bakış açısını bir kez daha ortaya koymaktadır. Yunanistan makamlarını, Azınlığın seçtiği meşru Müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırıyoruz."
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