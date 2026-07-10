Türkiye'den AP'nin sözde kararına peş peşe sert tepki: Kahraman TSK'ya alçakça bir iftiradır
Türkiye'den AP'nin sözde kararına peş peşe sert tepki: Kahraman TSK'ya alçakça bir iftiradır
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Biz bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz, yok hükmünde bir karar.' dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, 'Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 12:57
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 12:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasında Avrupa Parlamentosunun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararına tepki göstedi.
Kıbrıs meselesinde adadaki gerçekleri göz ardı eden çabaların bugüne kadar bir sonuç getirmediğini, bundan sonra da getirmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: Avrupa Parlamentosu'nda dün bir karar alındı. Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Hiçbir temeli olmayan bu karar, bu iddialar bizim nazarımızda hiçbir kıymete sahip değildir. Bunlar ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar verir. Ama Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve birtakım lobilerin, onun da arkasında olan birtakım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir.
Bakın, 1974 Barış Harekatı'ndan bu yana aşağı yukarı 52 yıl geçti. Yarım asrı aşan bir süre. Ve bütün bu süreçte ada huzur içinde, barış içinde. Sadece Türk tarafı değil, Rum tarafı da bu güvenli ortamda kalkındı, gelişti, demokrasilerini güçlendirdi. Dolayısıyla buraya silahlı kuvvetlerimizin yaptığı Barış Harekatı, tüm adaya fayda sağlamıştır. Tüm adaya huzur getirmiştir. Ve daha öncesindeki dönemi de çok iyi biliyoruz. Nikos Sampson'un darbesini unutmadık. EOKA çetelerinin yaptığı mezalimi unutmadık. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu biraz tarihe baksın. Popülist söylemlerle, gündelik polemiklerle bu işlere bakarlarsa çok büyük yanlışlar yapmış olurlar."
Yılmaz, o dönem Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası hukuk çerçevesinde, garantör ve ana vatan Türkiye olarak Kıbrıs'a geldiğini, meşru, hukuki bir şekilde bu süreçlerin gerçekleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: Bugün Avrupa Parlamentosu'nda bu tür polemikler yapanlar önce Gazze'de yaşanan soykırıma baksınlar. Eğer kınanacak bir şey arıyorlarsa, dünyaya bir siyasi tavır ortaya koymak istiyorlarsa, ciddi bir şekilde bir parlamenter çalışma yapmak istiyorlarsa Gazze'de yaşanan ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırıma baksınlar. Ve o soykırımdan dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmakta olan Netanyahu hükümetiyle Rum kesiminin ilişkisine baksınlar. Nasıl yan yana durduklarına baksınlar. Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 yılında bu harekatı yapmamış olsa bugün Kıbrıs Türkleri, Gazzeli kardeşlerimizin yaşadıklarını yaşayabilirdi. Neler yaşadıklarını en iyi Kıbrıs Türkleri biliyor. Neler, ne tür sıkıntılar yaşadıklarını. Dolayısıyla burada bu kararı hiçbir şekilde tanımadığımızı, kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya, yine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının açıklamasına harfiyen katıldığımızı ifade etmek istiyorum.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KARAR, KAHRAMAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE YÖNELİK ALÇAKÇA BİR İFTİRADIR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Parlamentosunda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihinin şan ve şereflerle dolu asil bir ocak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Avrupa Parlamentosunda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur."
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Türkiye'den AP'nin sözde kararına peş peşe sert tepki: Kahraman TSK'ya alçakça bir iftiradır
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Biz bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz, yok hükmünde bir karar.' dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, 'Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasında Avrupa Parlamentosunun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararına tepki göstedi.
Kıbrıs meselesinde adadaki gerçekleri göz ardı eden çabaların bugüne kadar bir sonuç getirmediğini, bundan sonra da getirmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: Avrupa Parlamentosu'nda dün bir karar alındı. Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Hiçbir temeli olmayan bu karar, bu iddialar bizim nazarımızda hiçbir kıymete sahip değildir. Bunlar ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar verir. Ama Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve birtakım lobilerin, onun da arkasında olan birtakım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir.
Bakın, 1974 Barış Harekatı'ndan bu yana aşağı yukarı 52 yıl geçti. Yarım asrı aşan bir süre. Ve bütün bu süreçte ada huzur içinde, barış içinde. Sadece Türk tarafı değil, Rum tarafı da bu güvenli ortamda kalkındı, gelişti, demokrasilerini güçlendirdi. Dolayısıyla buraya silahlı kuvvetlerimizin yaptığı Barış Harekatı, tüm adaya fayda sağlamıştır. Tüm adaya huzur getirmiştir. Ve daha öncesindeki dönemi de çok iyi biliyoruz. Nikos Sampson'un darbesini unutmadık. EOKA çetelerinin yaptığı mezalimi unutmadık. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu biraz tarihe baksın. Popülist söylemlerle, gündelik polemiklerle bu işlere bakarlarsa çok büyük yanlışlar yapmış olurlar."
Yılmaz, o dönem Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası hukuk çerçevesinde, garantör ve ana vatan Türkiye olarak Kıbrıs'a geldiğini, meşru, hukuki bir şekilde bu süreçlerin gerçekleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: Bugün Avrupa Parlamentosu'nda bu tür polemikler yapanlar önce Gazze'de yaşanan soykırıma baksınlar. Eğer kınanacak bir şey arıyorlarsa, dünyaya bir siyasi tavır ortaya koymak istiyorlarsa, ciddi bir şekilde bir parlamenter çalışma yapmak istiyorlarsa Gazze'de yaşanan ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırıma baksınlar. Ve o soykırımdan dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmakta olan Netanyahu hükümetiyle Rum kesiminin ilişkisine baksınlar. Nasıl yan yana durduklarına baksınlar. Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 yılında bu harekatı yapmamış olsa bugün Kıbrıs Türkleri, Gazzeli kardeşlerimizin yaşadıklarını yaşayabilirdi. Neler yaşadıklarını en iyi Kıbrıs Türkleri biliyor. Neler, ne tür sıkıntılar yaşadıklarını. Dolayısıyla burada bu kararı hiçbir şekilde tanımadığımızı, kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya, yine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının açıklamasına harfiyen katıldığımızı ifade etmek istiyorum.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KARAR, KAHRAMAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE YÖNELİK ALÇAKÇA BİR İFTİRADIR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Parlamentosunda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihinin şan ve şereflerle dolu asil bir ocak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Avrupa Parlamentosunda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur."
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