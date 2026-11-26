Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde görevli 5 askerimiz şehit oldu. Kahraman şehit askerlerimiz için Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Şehitlerin naaşları yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine uğurlandı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 15:39
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 15:47
Kaynak:
AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu bildirmişti. Şehit olan beş asker memleketlerine uğurlandı.
Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ergin Dinç, Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ile üst düzey askeri yetkililer katıldı.
Törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Tören, şehitlerin naaşlarının defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek uçaklara uğurlanmasıyla sona erdi.
ŞEHİT HAVA PİLOT ALBAY MEHMET ÇÖL SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Eskişehir'de eğitim maksadıyla havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri helikopter, Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde kaza kırıma uğramış, kazada 5 asker şehit olmuştu. Acı haberin verilmesinin ardından dün Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'ndeki baba evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılıp, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Ankara'daki adli tıp ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, bugün Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törenle son yolculuklarına uğurlanan şehitlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı Havalimanından Antalya'nın Kokruteli İlçesi Bayetbademleri Mahallesine getirildi.
Öğle namazına müteakip şehidin cenazesi için Bayetbademler Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze töreninde şehidin annesi Şerife Çöl, babası İbrahim Çöl, eşi Aynur Çöl, 2 çocuğu, kardeşi Binbaşı Mevlüt Çöl ve diğer kardeşi doktor Mazlume Çöl Uygun gözyaşı döktü. Cenaze namazı sırasında baba İbrahim Çöl'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.
Şehit düşen Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın (44) naaşı, Çardak Havalimanı'nda törenle karşılandı.
Demirhan'ın silah arkadaşları, naaşı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarında taşıdı. Naaş 11. Komando Tugay Komutanlığındaki hastanenin morguna götürüldü.
Törende şehidin öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.
Havalimanındaki törene şehidin babası Cengiz, annesi Bilgi, eşi Nesrin Demirhan'ın yanı sıra Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da katıldı.
Şehit Demirhan'ın cenazesi, yarın Sarayköy ilçesi Ağalar Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.
ŞEHİT KARABULUT'UN CENAZESİ SİVAS'A GETİRİLDİ
Şehit olan Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi.
Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Halil Karabulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Havalimanında düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut ile eski eşi Seda Bayraktar, çocukları Yiğit Efe (6) ve Eliz Ece (3), Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, askeri personel ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, protokol üyeleri aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Karşılama töreninin ardından askeri kortejle cenaze aracına alınan şehidin naaşı, memleketi Kangal ilçesi Alacahan köyüne doğru yola çıkarıldı.
Şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın naaşı, Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle karşılandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından baba ocağına uğurlandı.
ŞEHİT MUHAMMED NURULLAH ERARSLAN KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Kartal Şehitliği'ne uğurlandı. Şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş cenaze namazında saf tuttu.
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Türkiye 5 şehidini son yolculuğuna uğurladı
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde görevli 5 askerimiz şehit oldu. Kahraman şehit askerlerimiz için Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Şehitlerin naaşları yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine uğurlandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu bildirmişti. Şehit olan beş asker memleketlerine uğurlandı.
Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ergin Dinç, Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ile üst düzey askeri yetkililer katıldı.
Törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Tören, şehitlerin naaşlarının defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek uçaklara uğurlanmasıyla sona erdi.
ŞEHİT HAVA PİLOT ALBAY MEHMET ÇÖL SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Eskişehir'de eğitim maksadıyla havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri helikopter, Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde kaza kırıma uğramış, kazada 5 asker şehit olmuştu. Acı haberin verilmesinin ardından dün Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'ndeki baba evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılıp, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Ankara'daki adli tıp ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, bugün Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törenle son yolculuklarına uğurlanan şehitlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı Havalimanından Antalya'nın Kokruteli İlçesi Bayetbademleri Mahallesine getirildi.
Öğle namazına müteakip şehidin cenazesi için Bayetbademler Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze töreninde şehidin annesi Şerife Çöl, babası İbrahim Çöl, eşi Aynur Çöl, 2 çocuğu, kardeşi Binbaşı Mevlüt Çöl ve diğer kardeşi doktor Mazlume Çöl Uygun gözyaşı döktü. Cenaze namazı sırasında baba İbrahim Çöl'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.
ŞEHİT HAVACI VOLKAN DEMİRHAN'IN NAAŞI DENİZLİ'YE GETİRİLDİ
Şehit düşen Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın (44) naaşı, Çardak Havalimanı'nda törenle karşılandı.
Demirhan'ın silah arkadaşları, naaşı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarında taşıdı. Naaş 11. Komando Tugay Komutanlığındaki hastanenin morguna götürüldü.
Törende şehidin öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.
Havalimanındaki törene şehidin babası Cengiz, annesi Bilgi, eşi Nesrin Demirhan'ın yanı sıra Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da katıldı.
Şehit Demirhan'ın cenazesi, yarın Sarayköy ilçesi Ağalar Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.
ŞEHİT KARABULUT'UN CENAZESİ SİVAS'A GETİRİLDİ
Şehit olan Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi.
Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Halil Karabulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Havalimanında düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut ile eski eşi Seda Bayraktar, çocukları Yiğit Efe (6) ve Eliz Ece (3), Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, askeri personel ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, protokol üyeleri aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Karşılama töreninin ardından askeri kortejle cenaze aracına alınan şehidin naaşı, memleketi Kangal ilçesi Alacahan köyüne doğru yola çıkarıldı.
ŞEHİT GÜRDAĞ'IN NAAŞI ANTALYA'DA TÖRENLE KARŞILANDI
Şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın naaşı, Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle karşılandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından baba ocağına uğurlandı.
ŞEHİT MUHAMMED NURULLAH ERARSLAN KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Kartal Şehitliği'ne uğurlandı. Şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş cenaze namazında saf tuttu.
Kaynak: AA
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