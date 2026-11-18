Türk Kızılay Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, Türk Kızılay Derneğinin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetleri düzenleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 21:22
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 21:24
Kaynak:
AA
Türk Kızılay Derneğinin afet, acil durum ve insani yardım faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesi amacıyla hazırlanan Türk Kızılay Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile kurumun görev ve yetkilerinin yanı sıra hakları, mali muafiyetleri ve saha personelinin özlük güvenceleri yeniden şekillendirildi.
Kanunun Getirdiği Önemli Yenilikler ve Yetkiler
Kabul edilen kanunla birlikte Türk Kızılayın ulusal ve uluslararası alandaki kurumsal statüsü güçlendirilirken öne çıkan maddeler şu şekilde sıralandı:
İsim ve Amblem Koruması: Türk Kızılayın adı, bayrağı ve amblemi uluslararası sözleşmeler kapsamındaki tüm hak ve bağışıklıklardan yararlanacak. Kuruma ait bu işaretler, kendi teşekkülleri hariç gerçek ve tüzel kişilerce izinsiz kullanılamayacak ve aynı amaçla başka bir tüzel kişilik kurulamayacak.
Uluslararası İnsani Yardım Tekeli: Yurt dışındaki Kızılay ve Kızılhaç kuruluşlarından Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gönderilen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş Türk Kızılay olacak. Ayrıca savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret etme, koşulları izleme ve esir değişimlerinde aracı olma yetkisi verildi.
Stratejik Alımlar ve İhale İstisnası: Afet ve olağanüstü dönemlerde Türk Kızılay ve iştirakleri tarafından üretilen ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınma ürün ve hizmetleri "stratejik nitelikte alım" sayılacak ve Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan temin edilebilecek.
Vergi, Harç ve Gümrük Muafiyetleri: Kurum cezaevi yapı harcından muaf tutulurken, kuruluş amacı doğrultusunda ithal edeceği tıbbi cihazlar, kan gruplama testleri ve insan kaynaklı tedavi edici maddeler gümrük vergisinden istisna olacak. Kamu hastanelerine sağlanan kan bileşenlerinin bedelleri ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek.
Saha Personeline Nakdi Tazminat Güvencesi: Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan Türk Kızılay personeline de nakdi tazminat ödenecek. Ayrıca il ve ilçe şube başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin doğal üyesi olacak.
Veri Paylaşımı ve Tüzük Düzenlemesi
Yardımlarda mükerrerliği önlemek ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardım verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yapılacak protokollerle Türk Kızılay ile paylaşılacak. Kurumun teşkilat yapısı, organları ve çalışma esaslarını belirleyecek olan Tüzük ise Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak.
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Türk Kızılay Kanunu yasalaştı
Türk Kızılay Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, Türk Kızılay Derneğinin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetleri düzenleniyor.
Türk Kızılay Derneğinin afet, acil durum ve insani yardım faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesi amacıyla hazırlanan Türk Kızılay Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile kurumun görev ve yetkilerinin yanı sıra hakları, mali muafiyetleri ve saha personelinin özlük güvenceleri yeniden şekillendirildi.
Kanunun Getirdiği Önemli Yenilikler ve Yetkiler
Kabul edilen kanunla birlikte Türk Kızılayın ulusal ve uluslararası alandaki kurumsal statüsü güçlendirilirken öne çıkan maddeler şu şekilde sıralandı:
İsim ve Amblem Koruması: Türk Kızılayın adı, bayrağı ve amblemi uluslararası sözleşmeler kapsamındaki tüm hak ve bağışıklıklardan yararlanacak. Kuruma ait bu işaretler, kendi teşekkülleri hariç gerçek ve tüzel kişilerce izinsiz kullanılamayacak ve aynı amaçla başka bir tüzel kişilik kurulamayacak.
Uluslararası İnsani Yardım Tekeli: Yurt dışındaki Kızılay ve Kızılhaç kuruluşlarından Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gönderilen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş Türk Kızılay olacak. Ayrıca savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret etme, koşulları izleme ve esir değişimlerinde aracı olma yetkisi verildi.
Stratejik Alımlar ve İhale İstisnası: Afet ve olağanüstü dönemlerde Türk Kızılay ve iştirakleri tarafından üretilen ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınma ürün ve hizmetleri "stratejik nitelikte alım" sayılacak ve Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan temin edilebilecek.
Vergi, Harç ve Gümrük Muafiyetleri: Kurum cezaevi yapı harcından muaf tutulurken, kuruluş amacı doğrultusunda ithal edeceği tıbbi cihazlar, kan gruplama testleri ve insan kaynaklı tedavi edici maddeler gümrük vergisinden istisna olacak. Kamu hastanelerine sağlanan kan bileşenlerinin bedelleri ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek.
Saha Personeline Nakdi Tazminat Güvencesi: Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan Türk Kızılay personeline de nakdi tazminat ödenecek. Ayrıca il ve ilçe şube başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin doğal üyesi olacak.
Veri Paylaşımı ve Tüzük Düzenlemesi
Yardımlarda mükerrerliği önlemek ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardım verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yapılacak protokollerle Türk Kızılay ile paylaşılacak. Kurumun teşkilat yapısı, organları ve çalışma esaslarını belirleyecek olan Tüzük ise Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak.
Kaynak: AA
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