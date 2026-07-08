Tüm dünyanın gözü Türkiye'de: Zirvede en büyük kazanan Erdoğan oldu
Tüm dünyanın gözü Türkiye'de: Zirvede en büyük kazanan Erdoğan oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki görüşmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medya, F-35 dosyası ve yaptırımların kaldırılacağı mesajını öne çıkarırken, Türkiye'nin stratejik ağırlığının zirvede bir kez daha görüldüğünü yazdı. Yunanistan merkezli Banking News ise gelişmeleri 'En büyük kazanan Erdoğan' başlığıyla okurlarına duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:17
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 13:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme, yalnızca Türkiye-ABD ilişkileri açısından değil, uluslararası kamuoyu bakımından da dikkatle takip edildi.
DÜNYA BASININDA GÜNDEM TÜRKİYE
Uluslararası medya kuruluşları, Trump'ın Ankara'da verdiği mesajları Washington'ın Türkiye politikasında yeni bir dönemin işareti olarak yorumladı. F-35 savaş uçaklarının satışının yeniden gündeme gelmesi ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına yönelik açıklamalar, zirvenin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.
EL CEZİRE: SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM
Katar merkezli El Cezire, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın Ankara'daki görüşmesini, ABD'nin Türkiye politikasında önemli bir değişim sinyali olarak değerlendirdi.
Haberde, Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması ve F-35 savaş uçaklarının satışının yeniden ele alınacağını duyurmasının, uzun süredir durağan seyreden savunma iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği vurgulandı.
El Cezire, bu adımların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun itirazlarına rağmen gündeme gelmesine de dikkat çekti. Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalinin uluslararası kamuoyunda yeni bir diplomatik sayfa olarak görüldüğü aktarıldı.
CBS NEWS: TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ ORTAYA KONDU
ABD merkezli CBS News ise Trump'ın Ankara'da verdiği mesajların, Türkiye'nin Washington nezdindeki stratejik önemini açık biçimde ortaya koyduğunu yazdı.
Haberde, Trump'ın "Türkiye, ABD'ye birçok geleneksel müttefikten daha fazla yardım etti" ve "Dostlarımızı cezalandırmak istemiyoruz" sözleri öne çıkarıldı. Ankara'ya yönelik yaptırımların kaldırılması ve F-35 dosyasının yeniden açılması, iki ülke ilişkilerinde dikkat çekici bir kırılma olarak değerlendirildi.
CBS News ayrıca Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "güçlü bir lider" ve "ülkesini çok daha güçlü hale getirdi" ifadelerine yer verdi. Haberde, Trump'ın Türkiye'nin S-400 sistemlerine ilişkin herhangi bir endişe taşımadığını belirtmesi ve Ankara'nın bölgesel konularda ABD'nin önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulaması da dikkat çeken başlıklar arasında gösterildi.
FRANCE 24: ANKARA'DAKİ SICAK KARŞILAMA DİKKAT ÇEKTİ
Fransa merkezli France 24, Ankara'daki karşılama törenini dünya liderlerinin Trump'a yönelik diplomatik yaklaşımının dikkat çeken örneklerinden biri olarak aktardı.
Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı havalimanında bizzat karşılaması, Beştepe'deki tören ve iki lider arasındaki samimi görüntüler ön plana çıkarıldı.
France 24, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için "harika bir lider" ve "çok özel bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandığını belirterek, iki lider arasındaki kişisel diyaloğun yıllara dayanan güçlü bir ilişkiye dayandığını yazdı.
ABC NEWS: ANKARA BÖLGESEL KRİZLERDE YAPICI ROL ÜSTLENDİ
ABD merkezli ABC News de Trump'ın Türkiye'ye ilişkin mesajlarının yalnızca F-35 dosyasıyla sınırlı kalmadığını belirtti.
Haberde, Trump'ın Türkiye'nin İran konusunda yürüttüğü diplomatik girişimleri övdüğü ve Ankara'nın bölgesel krizlerin çözümünde yapıcı rol üstlendiğini dile getirdiği aktarıldı.
ABC News, Trump'ın Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent'e talimat verdiğini açıklamasını, Washington'ın Ankara politikasında yeni bir sayfanın işareti olarak yorumladı.
BANKİNG NEWS: EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN
Yunanistan merkezli Banking News ise gelişmeleri "En büyük kazanan Erdoğan" başlığıyla okurlarına duyurdu.
Analizde, Trump'ın Ankara ziyareti ve NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin hem ABD hem de Avrupa karşısındaki stratejik ağırlığını artırdığı değerlendirmesine yer verildi.
Banking News, özellikle İsrail-İran gerilimi sonrası değişen jeopolitik dengelerin Türkiye'nin pazarlık gücünü yükselttiğini yazdı. Ankara'nın bölgesel krizlerde üstlendiği rol sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomaside elinin güçlendiği ifade edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Tüm dünyanın gözü Türkiye'de: Zirvede en büyük kazanan Erdoğan oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki görüşmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medya, F-35 dosyası ve yaptırımların kaldırılacağı mesajını öne çıkarırken, Türkiye'nin stratejik ağırlığının zirvede bir kez daha görüldüğünü yazdı. Yunanistan merkezli Banking News ise gelişmeleri 'En büyük kazanan Erdoğan' başlığıyla okurlarına duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme, yalnızca Türkiye-ABD ilişkileri açısından değil, uluslararası kamuoyu bakımından da dikkatle takip edildi.
DÜNYA BASININDA GÜNDEM TÜRKİYE
Uluslararası medya kuruluşları, Trump'ın Ankara'da verdiği mesajları Washington'ın Türkiye politikasında yeni bir dönemin işareti olarak yorumladı. F-35 savaş uçaklarının satışının yeniden gündeme gelmesi ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına yönelik açıklamalar, zirvenin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.
EL CEZİRE: SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM
Katar merkezli El Cezire, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın Ankara'daki görüşmesini, ABD'nin Türkiye politikasında önemli bir değişim sinyali olarak değerlendirdi.
Haberde, Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması ve F-35 savaş uçaklarının satışının yeniden ele alınacağını duyurmasının, uzun süredir durağan seyreden savunma iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği vurgulandı.
El Cezire, bu adımların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun itirazlarına rağmen gündeme gelmesine de dikkat çekti. Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalinin uluslararası kamuoyunda yeni bir diplomatik sayfa olarak görüldüğü aktarıldı.
CBS NEWS: TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ ORTAYA KONDU
ABD merkezli CBS News ise Trump'ın Ankara'da verdiği mesajların, Türkiye'nin Washington nezdindeki stratejik önemini açık biçimde ortaya koyduğunu yazdı.
Haberde, Trump'ın "Türkiye, ABD'ye birçok geleneksel müttefikten daha fazla yardım etti" ve "Dostlarımızı cezalandırmak istemiyoruz" sözleri öne çıkarıldı. Ankara'ya yönelik yaptırımların kaldırılması ve F-35 dosyasının yeniden açılması, iki ülke ilişkilerinde dikkat çekici bir kırılma olarak değerlendirildi.
CBS News ayrıca Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "güçlü bir lider" ve "ülkesini çok daha güçlü hale getirdi" ifadelerine yer verdi. Haberde, Trump'ın Türkiye'nin S-400 sistemlerine ilişkin herhangi bir endişe taşımadığını belirtmesi ve Ankara'nın bölgesel konularda ABD'nin önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulaması da dikkat çeken başlıklar arasında gösterildi.
FRANCE 24: ANKARA'DAKİ SICAK KARŞILAMA DİKKAT ÇEKTİ
Fransa merkezli France 24, Ankara'daki karşılama törenini dünya liderlerinin Trump'a yönelik diplomatik yaklaşımının dikkat çeken örneklerinden biri olarak aktardı.
Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı havalimanında bizzat karşılaması, Beştepe'deki tören ve iki lider arasındaki samimi görüntüler ön plana çıkarıldı.
France 24, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için "harika bir lider" ve "çok özel bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandığını belirterek, iki lider arasındaki kişisel diyaloğun yıllara dayanan güçlü bir ilişkiye dayandığını yazdı.
ABC NEWS: ANKARA BÖLGESEL KRİZLERDE YAPICI ROL ÜSTLENDİ
ABD merkezli ABC News de Trump'ın Türkiye'ye ilişkin mesajlarının yalnızca F-35 dosyasıyla sınırlı kalmadığını belirtti.
Haberde, Trump'ın Türkiye'nin İran konusunda yürüttüğü diplomatik girişimleri övdüğü ve Ankara'nın bölgesel krizlerin çözümünde yapıcı rol üstlendiğini dile getirdiği aktarıldı.
ABC News, Trump'ın Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent'e talimat verdiğini açıklamasını, Washington'ın Ankara politikasında yeni bir sayfanın işareti olarak yorumladı.
BANKİNG NEWS: EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN
Yunanistan merkezli Banking News ise gelişmeleri "En büyük kazanan Erdoğan" başlığıyla okurlarına duyurdu.
Analizde, Trump'ın Ankara ziyareti ve NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin hem ABD hem de Avrupa karşısındaki stratejik ağırlığını artırdığı değerlendirmesine yer verildi.
Banking News, özellikle İsrail-İran gerilimi sonrası değişen jeopolitik dengelerin Türkiye'nin pazarlık gücünü yükselttiğini yazdı. Ankara'nın bölgesel krizlerde üstlendiği rol sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomaside elinin güçlendiği ifade edildi.
Çok Okunanlar