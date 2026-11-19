Diyarbakır'da bir tırın dorsesinde 55 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 09:31
Kaynak:
AA
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine Diyarbakır-Mardin kara yolu jandarma uygulama noktasında bir tır durduruldu.
Ekiplerce teknik cihazlarla yapılan kontrollerde, dorsenin tabanına profil demirler kullanılarak oluşturulan, 1 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki gizli bölmede 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Üst kısmı damlama borularıyla örtülen ve dışı çadırla kapatılan gizli bölmede yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatıldı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Tır dorsesinde 55 düzensiz göçmen yakalandı
Diyarbakır'da bir tırın dorsesinde 55 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine Diyarbakır-Mardin kara yolu jandarma uygulama noktasında bir tır durduruldu.
Ekiplerce teknik cihazlarla yapılan kontrollerde, dorsenin tabanına profil demirler kullanılarak oluşturulan, 1 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki gizli bölmede 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Üst kısmı damlama borularıyla örtülen ve dışı çadırla kapatılan gizli bölmede yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatıldı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar