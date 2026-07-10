Ticaret Bakanlığından Ambalajlı su fiyatlarına yönelik inceleme
Ticaret Bakanlığından Ambalajlı su fiyatlarına yönelik inceleme
Ticaret Bakanlığı ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 14:12
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 14:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler artırıldı.
Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir zincir market şubesini denetledi.
Denetim kapsamında ambalajlı su ve depozito katılım payı kapsamındaki ürünlerin faturaları incelenerek, bunların ürünlerin satış fiyatıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.
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Ticaret Bakanlığından Ambalajlı su fiyatlarına yönelik inceleme
Ticaret Bakanlığı ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler artırıldı.
Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir zincir market şubesini denetledi.
Denetim kapsamında ambalajlı su ve depozito katılım payı kapsamındaki ürünlerin faturaları incelenerek, bunların ürünlerin satış fiyatıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.
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