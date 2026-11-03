Ticaret Bakanlığı bir oyuncak için toplatma kararı aldı
Ticaret Bakanlığı bir oyuncak için toplatma kararı aldı
Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığı belirlenen “MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu” isimli oyuncağın piyasaya arzını yasakladı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ürünün küçük parçaları nedeniyle boğulma tehlikesi oluşturabileceği tespit edildi. Oyuncağın piyasadan toplatılmasına karar verilirken ailelerin ürün güvenliğine ilişkin güncel duyuruları takip edebileceği resmî sistem de hatırlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 19:21
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 19:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, denetimler sonucunda söz konusu oyuncağın çocukların sağlığı ve güvenliği açısından riskli bulunduğu bildirildi. Ürünün küçük parçalarının boğulma tehlikesine yol açabileceği belirtildi.
Bakanlık, hava akışının engellenmesi durumunda ciddi sağlık riskleri ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Güvenlik değerlendirmesinin ardından ürün hakkında piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulamaya alındığı açıklandı.
MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu toplatılacak
Alınan karar kapsamında “MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu” isimli oyuncağın piyasaya arzı yasaklandı. Piyasada bulunan ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.
Bakanlığın açıklamasında, çocukların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi. Ürün güvenliğine ilişkin kontrollerin devam edeceği ifade edildi.
Güvensiz ürünler GÜBİS üzerinden sorgulanabiliyor
Ticaret Bakanlığı, ailelerin güvensiz olduğu belirlenen ürünlere ilişkin bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceğini hatırlattı. Sistemde, yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ve hakkında işlem yapılan ürünlere ilişkin duyurular yayımlanıyor.
Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada, denetimlerin çocukların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı.
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Ticaret Bakanlığı bir oyuncak için toplatma kararı aldı
Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığı belirlenen “MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu” isimli oyuncağın piyasaya arzını yasakladı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ürünün küçük parçaları nedeniyle boğulma tehlikesi oluşturabileceği tespit edildi. Oyuncağın piyasadan toplatılmasına karar verilirken ailelerin ürün güvenliğine ilişkin güncel duyuruları takip edebileceği resmî sistem de hatırlatıldı.
Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, denetimler sonucunda söz konusu oyuncağın çocukların sağlığı ve güvenliği açısından riskli bulunduğu bildirildi. Ürünün küçük parçalarının boğulma tehlikesine yol açabileceği belirtildi.
Bakanlık, hava akışının engellenmesi durumunda ciddi sağlık riskleri ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Güvenlik değerlendirmesinin ardından ürün hakkında piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulamaya alındığı açıklandı.
MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu toplatılacak
Alınan karar kapsamında “MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu” isimli oyuncağın piyasaya arzı yasaklandı. Piyasada bulunan ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.
Bakanlığın açıklamasında, çocukların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi. Ürün güvenliğine ilişkin kontrollerin devam edeceği ifade edildi.
Güvensiz ürünler GÜBİS üzerinden sorgulanabiliyor
Ticaret Bakanlığı, ailelerin güvensiz olduğu belirlenen ürünlere ilişkin bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceğini hatırlattı. Sistemde, yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ve hakkında işlem yapılan ürünlere ilişkin duyurular yayımlanıyor.
Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada, denetimlerin çocukların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı.
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