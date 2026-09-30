TFF listeyi açıkladı! Bahis oynayan yöneticiler ortaya çıktı
TFF listeyi açıkladı! Bahis oynayan yöneticiler ortaya çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında son 5 yıl içinde görev yaptığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kulüp yöneticileri hakkında disiplin süreci başlattı. Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinde görev yapmış isimler tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilirken, listede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan yöneticiler de yer aldı. Sevk edilen isimler hakkındaki disiplin sürecinde PFDK’nin vereceği kararlar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 18:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TFF tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele eden kulüpleri kapsadığı belirtildi. Son 5 yıl içerisinde bu kulüplerde idareci olarak görev alan ve görev döneminde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında PFDK’ye sevk edildiği bildirildi.
Federasyon, söz konusu kişilerin 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilmelerine karar verildiğini açıkladı.
4 Büyükler’den yöneticiler listede
PFDK’ye sevk edilenler arasında Türk futbolunun dört büyük kulübünde görev yapmış yöneticiler de bulunuyor. Açıklanan dağılıma göre Fenerbahçe’den 3, Galatasaray’dan 5, Beşiktaş’tan 10 ve Trabzonspor’dan 13 kişi sevk listesinde yer aldı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da listede adı bulunan isimlerden biri oldu.
Ertuğrul Doğan’dan ilk açıklama
Ertuğrul Doğan, PFDK sevkinin ardından A Spor’a yaptığı açıklamada yöneticilikte dokuzuncu yılında olduğunu belirterek bahis konusundaki süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Doğan, TFF’nin daha önce bazı konularda bilgilendirme yaptığını ancak yöneticilere bu konuda bilgi verilmediğini savundu. Herhangi bir kasıt bulunmadığını ifade eden Doğan, listede eski ve mevcut yönetici arkadaşlarının bulunduğunu söyledi.
Kapanan bahis hesabına ilişkin konuştu
Doğan, daha önce konuyla ilgili gerekli makamlara bilgi verdiğini ve bahis hesabının kapatıldığını belirtti. Bahis şirketlerinin geçmişte kulüplere sponsor olduğunu ve bu kapsamda çeşitli tanıtımlar yapıldığını dile getirdi.
Trabzonspor Başkanı, hesabının mevcut soruşturmanın gündeme gelmesinden önce kapandığını ifade ederek PFDK sürecinde savunma vereceklerini söyledi.
PFDK süreci başlayacak
TFF’nin sevk kararının ardından yöneticiler hakkındaki dosyalar PFDK tarafından değerlendirilecek. Kurulun Futbol Disiplin Talimatı çerçevesinde yapacağı inceleme sonrasında ilgili kişiler hakkındaki kararlarını açıklaması bekleniyor.
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TFF listeyi açıkladı! Bahis oynayan yöneticiler ortaya çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında son 5 yıl içinde görev yaptığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kulüp yöneticileri hakkında disiplin süreci başlattı. Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinde görev yapmış isimler tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilirken, listede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan yöneticiler de yer aldı. Sevk edilen isimler hakkındaki disiplin sürecinde PFDK’nin vereceği kararlar takip edilecek.
TFF tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele eden kulüpleri kapsadığı belirtildi. Son 5 yıl içerisinde bu kulüplerde idareci olarak görev alan ve görev döneminde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında PFDK’ye sevk edildiği bildirildi.
Federasyon, söz konusu kişilerin 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilmelerine karar verildiğini açıkladı.
4 Büyükler’den yöneticiler listede
PFDK’ye sevk edilenler arasında Türk futbolunun dört büyük kulübünde görev yapmış yöneticiler de bulunuyor. Açıklanan dağılıma göre Fenerbahçe’den 3, Galatasaray’dan 5, Beşiktaş’tan 10 ve Trabzonspor’dan 13 kişi sevk listesinde yer aldı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da listede adı bulunan isimlerden biri oldu.
Ertuğrul Doğan’dan ilk açıklama
Ertuğrul Doğan, PFDK sevkinin ardından A Spor’a yaptığı açıklamada yöneticilikte dokuzuncu yılında olduğunu belirterek bahis konusundaki süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Doğan, TFF’nin daha önce bazı konularda bilgilendirme yaptığını ancak yöneticilere bu konuda bilgi verilmediğini savundu. Herhangi bir kasıt bulunmadığını ifade eden Doğan, listede eski ve mevcut yönetici arkadaşlarının bulunduğunu söyledi.
Kapanan bahis hesabına ilişkin konuştu
Doğan, daha önce konuyla ilgili gerekli makamlara bilgi verdiğini ve bahis hesabının kapatıldığını belirtti. Bahis şirketlerinin geçmişte kulüplere sponsor olduğunu ve bu kapsamda çeşitli tanıtımlar yapıldığını dile getirdi.
Trabzonspor Başkanı, hesabının mevcut soruşturmanın gündeme gelmesinden önce kapandığını ifade ederek PFDK sürecinde savunma vereceklerini söyledi.
PFDK süreci başlayacak
TFF’nin sevk kararının ardından yöneticiler hakkındaki dosyalar PFDK tarafından değerlendirilecek. Kurulun Futbol Disiplin Talimatı çerçevesinde yapacağı inceleme sonrasında ilgili kişiler hakkındaki kararlarını açıklaması bekleniyor.
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