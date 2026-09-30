TFF’de bahis soruşturması sonrası ilk istifa geldi
TFF’de bahis soruşturması sonrası ilk istifa geldi
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturmasında 448 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesinin ardından federasyon yönetiminde istifa yaşandı. “Bahis oynama” gerekçesiyle PFDK’ye sevk edilen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, federasyondaki görevinden istifa etti. Aküzüm’ün dosyasına ilişkin disiplin sürecinde PFDK’nin vereceği karar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 20:39
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 20:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig ve TFF 1. Lig’de görev yapan 448 kişiyi PFDK’ye sevk etti.
Sevklerin, ilgili kişilerin görev yaptıkları dönemlerde bahis oynadıklarının tespit edildiği gerekçesiyle gerçekleştirildiği açıklandı.
Ural Aküzüm TFF’deki görevinden istifa etti
PFDK’ye gönderilen isimler arasında TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de yer aldı. Aküzüm, disiplin sevkinin ardından federasyondaki görevinden istifa etti.
İstifa kararıyla birlikte bahis soruşturmasının ardından TFF yönetiminde de görev değişikliği yaşanmış oldu.
Galatasaray’dan 5 isim sevk listesinde
Ural Aküzüm daha önce Galatasaray’da da yöneticilik yaptı. Aküzüm bu görevi nedeniyle Galatasaray adına PFDK’ye sevk edilen isimler arasında gösterildi.
Galatasaray’dan sevk edilen diğer isimlerin Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce ve Maruf Güneş olduğu açıklandı. Böylece Galatasaray bağlantılı sevk listesinde toplam 5 isim yer aldı.
PFDK süreci devam edecek
TFF Hukuk Müşavirliğinin sevk işlemi, ilgili kişiler hakkında nihai disiplin cezası verildiği anlamına gelmiyor. Sevk edilen kişilere ilişkin dosyalar PFDK tarafından değerlendirilerek disiplin kararları ayrıca açıklanacak.
Ural Aküzüm’ün TFF Yönetim Kurulundaki görevinden ayrılması da hakkındaki PFDK sürecinden ayrı olarak gerçekleşti.
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TFF’de bahis soruşturması sonrası ilk istifa geldi
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturmasında 448 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesinin ardından federasyon yönetiminde istifa yaşandı. “Bahis oynama” gerekçesiyle PFDK’ye sevk edilen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, federasyondaki görevinden istifa etti. Aküzüm’ün dosyasına ilişkin disiplin sürecinde PFDK’nin vereceği karar takip edilecek.
TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig ve TFF 1. Lig’de görev yapan 448 kişiyi PFDK’ye sevk etti.
Sevklerin, ilgili kişilerin görev yaptıkları dönemlerde bahis oynadıklarının tespit edildiği gerekçesiyle gerçekleştirildiği açıklandı.
Ural Aküzüm TFF’deki görevinden istifa etti
PFDK’ye gönderilen isimler arasında TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de yer aldı. Aküzüm, disiplin sevkinin ardından federasyondaki görevinden istifa etti.
İstifa kararıyla birlikte bahis soruşturmasının ardından TFF yönetiminde de görev değişikliği yaşanmış oldu.
Galatasaray’dan 5 isim sevk listesinde
Ural Aküzüm daha önce Galatasaray’da da yöneticilik yaptı. Aküzüm bu görevi nedeniyle Galatasaray adına PFDK’ye sevk edilen isimler arasında gösterildi.
Galatasaray’dan sevk edilen diğer isimlerin Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce ve Maruf Güneş olduğu açıklandı. Böylece Galatasaray bağlantılı sevk listesinde toplam 5 isim yer aldı.
PFDK süreci devam edecek
TFF Hukuk Müşavirliğinin sevk işlemi, ilgili kişiler hakkında nihai disiplin cezası verildiği anlamına gelmiyor. Sevk edilen kişilere ilişkin dosyalar PFDK tarafından değerlendirilerek disiplin kararları ayrıca açıklanacak.
Ural Aküzüm’ün TFF Yönetim Kurulundaki görevinden ayrılması da hakkındaki PFDK sürecinden ayrı olarak gerçekleşti.
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