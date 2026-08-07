Terörist Karatepe'nin saklanmasına yardım eden şüpheli yakalandı
Terörist Karatepe'nin saklanmasına yardım eden şüpheli yakalandı
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 16:15
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 16:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Burkay Karatepe ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Karatepe'ye saklandığı süre içinde yiyecek temin ettiği, maddi destek gönderilmesine ve gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı.
Zanlının Muğla'da kaldığı otel odası ile aracında ve Eskişehir'deki adresinde arama yapan güvenlik güçleri, bulunan dijital materyallere el koydu.
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Terörist Karatepe'nin saklanmasına yardım eden şüpheli yakalandı
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Burkay Karatepe ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Karatepe'ye saklandığı süre içinde yiyecek temin ettiği, maddi destek gönderilmesine ve gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı.
Zanlının Muğla'da kaldığı otel odası ile aracında ve Eskişehir'deki adresinde arama yapan güvenlik güçleri, bulunan dijital materyallere el koydu.
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