TDT tarihinde yeni sayfa! Türkiye dönem başkanlığını devraldı
TDT tarihinde yeni sayfa! Türkiye dönem başkanlığını devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı. İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kabul ettiğimiz Ankara Bildirisi ve aldığımız kararlarla ‘Dilde, fikirde, işte birlik' şiarımız rehberliğinde somut adımları belirledik. Kıymetli katkılarınız, yapıcı yaklaşımlarınız, sergilediğiniz kardeşlik ruhu için her birinize teşekkür ediyorum.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 13:26
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 13:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.
Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.
Türkiye'nin dönem başkanlığında teşkilatın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedeflediklerini aktaran Erdoğan, "Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz." dedi.
Erdoğan, "Dönem başkanlığımızda yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz." ifadelerini kullandı.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DEVLET BAŞKANLARI KONSEYİ 13. ZİRVESİ ORTAK BİLDİRİSİ İMZALANDI
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi ortak bildirisi imzalandı.
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirildi.
Aile fotoğrafı çekimi ve liderlerin zirveye özel hazırlanan panoyu imzalamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlere hitap etti.
Konuk devlet başkanları ve yetkililerinin de hitabı sonrası TDT Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi ortak bildirisi imzalandı.
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TDT tarihinde yeni sayfa! Türkiye dönem başkanlığını devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı. İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kabul ettiğimiz Ankara Bildirisi ve aldığımız kararlarla ‘Dilde, fikirde, işte birlik' şiarımız rehberliğinde somut adımları belirledik. Kıymetli katkılarınız, yapıcı yaklaşımlarınız, sergilediğiniz kardeşlik ruhu için her birinize teşekkür ediyorum.' dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.
Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.
Türkiye'nin dönem başkanlığında teşkilatın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedeflediklerini aktaran Erdoğan, "Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz." dedi.
Erdoğan, "Dönem başkanlığımızda yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz." ifadelerini kullandı.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DEVLET BAŞKANLARI KONSEYİ 13. ZİRVESİ ORTAK BİLDİRİSİ İMZALANDI
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi ortak bildirisi imzalandı.
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirildi.
Aile fotoğrafı çekimi ve liderlerin zirveye özel hazırlanan panoyu imzalamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlere hitap etti.
Konuk devlet başkanları ve yetkililerinin de hitabı sonrası TDT Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi ortak bildirisi imzalandı.
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