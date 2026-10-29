İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından 19-25 Ekim 2026 dönemine ilişkin yayımlandığı belirtilen Avrupa Havacılık Raporu'na göre günlük ortalama 1.491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı Amsterdam, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Madrid havalimanları takip etti. Açıklanan haftalık veriler, Avrupa'nın önde gelen havalimanlarındaki uçuş trafiğinin karşılaştırılmasına imkân sağladı.
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 23:12
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 23:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
EUROCONTROL'ün 19-25 Ekim dönemini kapsayan verilerine göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.491 uçuş gerçekleştirerek Avrupa havalimanları arasında ilk sıraya yerleşti.
İstanbul Havalimanı, aynı dönemde günlük ortalama 1.371 uçuş kaydedilen Amsterdam Schiphol Havalimanı'nın 120 uçuş önünde yer aldı. Paris Charles de Gaulle Havalimanı ile arasındaki günlük ortalama uçuş farkı ise 122 olarak hesaplandı.
Avrupa'nın en yoğun 5 havalimanı açıklandı
EUROCONTROL verilerine göre 19-25 Ekim 2026 döneminde Avrupa'nın en yoğun beş havalimanının günlük ortalama uçuş sayıları şöyle gerçekleşti:
Sıra
Havalimanı
Günlük ortalama uçuş
1
İstanbul Havalimanı
1.491
2
Amsterdam Schiphol
1.371
3
Paris Charles de Gaulle
1.369
4
Frankfurt
1.303
5
Madrid Barajas
1.299
Veriler, İstanbul Havalimanı'nın söz konusu haftada Avrupa'nın en yoğun beş havalimanı arasında en yüksek günlük uçuş ortalamasına ulaştığını gösterdi. İlk beş sıradaki havalimanlarının tamamında günlük ortalama uçuş sayısı 1.200'ün üzerinde gerçekleşti.
Kaynak: EUROCONTROL'e atfedilen 19–25 Ekim 2026 verileri. Günlük ortalama uçuş sayısı.
19–25 Ekim 2026 dönemi için bildirilen günlük uçuş ortalamaları.
İstanbul Havalimanı 8'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2026 itibarıyla sekizinci yılını tamamladı.
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu ve hava yolu taşımacılığında Türkiye'nin önemli ulaşım merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. EUROCONTROL'ün haftalık trafik verileri ise havalimanının Avrupa'daki uçuş yoğunluğu sıralamasındaki konumunu ortaya koyuyor.
EUROCONTROL uçuş trafiğini takip ediyor
Avrupa hava sahasındaki uçuş hareketlerini izleyen EUROCONTROL, yayımladığı havacılık raporlarında havalimanlarının günlük uçuş ortalamalarına ve hava trafiğindeki gelişmelere yer veriyor.
Haftalık veriler, havalimanlarının belirli dönemlerdeki uçuş yoğunluklarının karşılaştırılmasında kullanılıyor. İstanbul Havalimanı'nın sonraki raporlardaki konumu da yeni dönem uçuş verileriyle belirlenecek.
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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından 19-25 Ekim 2026 dönemine ilişkin yayımlandığı belirtilen Avrupa Havacılık Raporu'na göre günlük ortalama 1.491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı Amsterdam, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Madrid havalimanları takip etti. Açıklanan haftalık veriler, Avrupa'nın önde gelen havalimanlarındaki uçuş trafiğinin karşılaştırılmasına imkân sağladı.
EUROCONTROL'ün 19-25 Ekim dönemini kapsayan verilerine göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.491 uçuş gerçekleştirerek Avrupa havalimanları arasında ilk sıraya yerleşti.
İstanbul Havalimanı, aynı dönemde günlük ortalama 1.371 uçuş kaydedilen Amsterdam Schiphol Havalimanı'nın 120 uçuş önünde yer aldı. Paris Charles de Gaulle Havalimanı ile arasındaki günlük ortalama uçuş farkı ise 122 olarak hesaplandı.
Avrupa'nın en yoğun 5 havalimanı açıklandı
EUROCONTROL verilerine göre 19-25 Ekim 2026 döneminde Avrupa'nın en yoğun beş havalimanının günlük ortalama uçuş sayıları şöyle gerçekleşti:
Sıra
Havalimanı
Günlük ortalama uçuş
1
İstanbul Havalimanı
1.491
2
Amsterdam Schiphol
1.371
3
Paris Charles de Gaulle
1.369
4
Frankfurt
1.303
5
Madrid Barajas
1.299
Veriler, İstanbul Havalimanı'nın söz konusu haftada Avrupa'nın en yoğun beş havalimanı arasında en yüksek günlük uçuş ortalamasına ulaştığını gösterdi. İlk beş sıradaki havalimanlarının tamamında günlük ortalama uçuş sayısı 1.200'ün üzerinde gerçekleşti.
Avrupa'nın en yoğun havalimanları
04008001.2001.600İstanbulAmsterdamParis CDGFrankfurtMadrid
Kaynak: EUROCONTROL'e atfedilen 19–25 Ekim 2026 verileri. Günlük ortalama uçuş sayısı.
19–25 Ekim 2026 dönemi için bildirilen günlük uçuş ortalamaları.
İstanbul Havalimanı 8'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2026 itibarıyla sekizinci yılını tamamladı.
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu ve hava yolu taşımacılığında Türkiye'nin önemli ulaşım merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. EUROCONTROL'ün haftalık trafik verileri ise havalimanının Avrupa'daki uçuş yoğunluğu sıralamasındaki konumunu ortaya koyuyor.
EUROCONTROL uçuş trafiğini takip ediyor
Avrupa hava sahasındaki uçuş hareketlerini izleyen EUROCONTROL, yayımladığı havacılık raporlarında havalimanlarının günlük uçuş ortalamalarına ve hava trafiğindeki gelişmelere yer veriyor.
Haftalık veriler, havalimanlarının belirli dönemlerdeki uçuş yoğunluklarının karşılaştırılmasında kullanılıyor. İstanbul Havalimanı'nın sonraki raporlardaki konumu da yeni dönem uçuş verileriyle belirlenecek.
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