TBMM Başkanı Kurtulmuş: Çalışmalarda son noktaya geldik
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Çalışmalarda son noktaya geldik
Meclis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Süreç siyasi rant meselesi değildir. Çalışmalarda artık son noktaya geldik. En kısa süre içinde komisyon çalışmaya başlayacak.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 13:10
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 13:11
Kaynak:
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:
Meclis'te izleme komisyonu faaliyetlere başlayacak. Süreci TBMM adına takip edecek.
Süreç siyasi rant meselesi değildir. Çalışmalarda artık son noktaya geldik.
En kısa süre içinde komisyon çalışmaya başlayacak.
Hem komisyon çalışmaları hem de kanunun yüksek oy oranıyla kabul edilmiş olması, demokratik meşruiyet açısından önemli bir kazanımdır. Aynı zamanda bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir özlemini çektiği demokratik mutabakatın sağlanması bakımından da büyük önem taşımaktadır.
Komisyonun sayısının ne olacağı yasayla belirlenmiş değil. Çok geniş bir komisyona gerek yok.
Bu süreçte komisyonun en önemli görevlerinden biri, bugüne kadar oluşan toplumsal mutabakatı korumak ve güçlendirmektir. Bunun için sürecin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi, toplumun düzenli olarak bilgilendirilmesi ve gelişmelere yönelik toplumsal desteğin artırılarak sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.
Terör örgütü silah bırakacak mı bırakmayacak mı tartışmaları yapıldı. Bırakmayacaksa kendileri bilir.
Üye verilip verilmemesiyle ilgili resmi cevap almadım.
Bana, partilerden komisyona katılıp katılmayacağı konusunda resmi olarak cevap yok.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Çalışmalarda son noktaya geldik
Meclis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Süreç siyasi rant meselesi değildir. Çalışmalarda artık son noktaya geldik. En kısa süre içinde komisyon çalışmaya başlayacak.' dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:
Meclis'te izleme komisyonu faaliyetlere başlayacak. Süreci TBMM adına takip edecek.
Süreç siyasi rant meselesi değildir. Çalışmalarda artık son noktaya geldik.
En kısa süre içinde komisyon çalışmaya başlayacak.
Hem komisyon çalışmaları hem de kanunun yüksek oy oranıyla kabul edilmiş olması, demokratik meşruiyet açısından önemli bir kazanımdır. Aynı zamanda bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir özlemini çektiği demokratik mutabakatın sağlanması bakımından da büyük önem taşımaktadır.
Komisyonun sayısının ne olacağı yasayla belirlenmiş değil. Çok geniş bir komisyona gerek yok.
Bu süreçte komisyonun en önemli görevlerinden biri, bugüne kadar oluşan toplumsal mutabakatı korumak ve güçlendirmektir. Bunun için sürecin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi, toplumun düzenli olarak bilgilendirilmesi ve gelişmelere yönelik toplumsal desteğin artırılarak sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.
Terör örgütü silah bırakacak mı bırakmayacak mı tartışmaları yapıldı. Bırakmayacaksa kendileri bilir.
Üye verilip verilmemesiyle ilgili resmi cevap almadım.
Bana, partilerden komisyona katılıp katılmayacağı konusunda resmi olarak cevap yok.
Kaynak: AA
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