Tarihi Ankara zirvesi dünya basınında manşet oldu!
Tarihi Ankara zirvesi dünya basınında manşet oldu!
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ilk günü, özellikle Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme nedeniyle küresel basında geniş yer buldu. Beştepe'de gerçekleşen buluşma, diplomasi, savunma ve bölgesel gelişmeler açısından dikkatle takip edildi.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 08:58
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 08:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ikili görüşme, uluslararası kamuoyunda "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirilirken, dünya basını liderler arasındaki yakın kimyaya dikkat çekti.
"Alışılmışın dışında bir samimiyet"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beştepe’deki buluşması, uluslararası medyada geniş yer buldu. Amerikan Fox News, iki lider arasındaki yakınlığı "alışılmışın dışında bir samimiyet" olarak tanımlarken, Erdoğan-Trump ilişkisinin birçok NATO lideriyle kıyaslandığında çok daha güçlü bir zemine oturduğunu vurguladı.
Trump: "Sadece Erdoğan için geldim"
CBS televizyonu, zirvenin Ankara’da düzenlenmesini Türkiye adına önemli bir diplomatik başarı olarak yorumladı. ABD Başkanı Trump’ın "Zirve Türkiye'de düzenlenmeseydi katılmazdım" ve "En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu" şeklindeki açıklamaları, zirvenin en çok öne çıkan ifadeleri oldu.
Savunma sanayisinde yeni sinyaller
CNN International, görüşmenin savunma boyutuna mercek tuttu. Trump’ın, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve hava savunma sistemlerine yönelik yaptırımların yeniden değerlendirilmesine ilişkin verdiği olumlu mesajlar, haberin ana odağını oluşturdu. NBC News ise Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "çok güçlü bir lider" olarak tanımladığı ifadeleri geniş bir şekilde izleyicilerine aktardı.
Avrupa ve Orta Doğu'dan "köprü" vurgusu
Zirvenin yankıları sadece ABD ile sınırlı kalmadı:
Avrupa'nın Bakışı: Alman Welt televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel diplomasideki rolüne dikkat çekti. Erdoğan’ın Ukrayna ve Rusya ile iletişim kanallarını açık tutabilen "önemli bir köprü kurucu" olduğunun altı çizildi.
Bölgesel Etki: Katar merkezli Al Jazeera, Trump’ın Türkiye’nin bölgedeki kriz yönetimine dair analizlerine yer verdi. ABD Başkanı'nın, Ankara’nın Tahran ile olan ilişkilerini ve bölgedeki etkili arabuluculuk rolünü takdirle karşıladığı vurgulandı.
Yakın Takip: Yunanistan'ın SKAI televizyonu, Beştepe’deki diplomatik trafiği anlık takip ederek liderler arasındaki sıcak atmosferi ekranlara yansıttı.
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Tarihi Ankara zirvesi dünya basınında manşet oldu!
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ilk günü, özellikle Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme nedeniyle küresel basında geniş yer buldu. Beştepe'de gerçekleşen buluşma, diplomasi, savunma ve bölgesel gelişmeler açısından dikkatle takip edildi.
Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ikili görüşme, uluslararası kamuoyunda "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirilirken, dünya basını liderler arasındaki yakın kimyaya dikkat çekti.
"Alışılmışın dışında bir samimiyet"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beştepe’deki buluşması, uluslararası medyada geniş yer buldu. Amerikan Fox News, iki lider arasındaki yakınlığı "alışılmışın dışında bir samimiyet" olarak tanımlarken, Erdoğan-Trump ilişkisinin birçok NATO lideriyle kıyaslandığında çok daha güçlü bir zemine oturduğunu vurguladı.
Trump: "Sadece Erdoğan için geldim"
CBS televizyonu, zirvenin Ankara’da düzenlenmesini Türkiye adına önemli bir diplomatik başarı olarak yorumladı. ABD Başkanı Trump’ın "Zirve Türkiye'de düzenlenmeseydi katılmazdım" ve "En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu" şeklindeki açıklamaları, zirvenin en çok öne çıkan ifadeleri oldu.
Savunma sanayisinde yeni sinyaller
CNN International, görüşmenin savunma boyutuna mercek tuttu. Trump’ın, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve hava savunma sistemlerine yönelik yaptırımların yeniden değerlendirilmesine ilişkin verdiği olumlu mesajlar, haberin ana odağını oluşturdu. NBC News ise Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "çok güçlü bir lider" olarak tanımladığı ifadeleri geniş bir şekilde izleyicilerine aktardı.
Avrupa ve Orta Doğu'dan "köprü" vurgusu
Zirvenin yankıları sadece ABD ile sınırlı kalmadı:
Avrupa'nın Bakışı: Alman Welt televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel diplomasideki rolüne dikkat çekti. Erdoğan’ın Ukrayna ve Rusya ile iletişim kanallarını açık tutabilen "önemli bir köprü kurucu" olduğunun altı çizildi.
Bölgesel Etki: Katar merkezli Al Jazeera, Trump’ın Türkiye’nin bölgedeki kriz yönetimine dair analizlerine yer verdi. ABD Başkanı'nın, Ankara’nın Tahran ile olan ilişkilerini ve bölgedeki etkili arabuluculuk rolünü takdirle karşıladığı vurgulandı.
Yakın Takip: Yunanistan'ın SKAI televizyonu, Beştepe’deki diplomatik trafiği anlık takip ederek liderler arasındaki sıcak atmosferi ekranlara yansıttı.
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