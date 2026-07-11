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Tansiyon yine yükseldi! CHP'de şimdi de poster savaşı

Özel'in yandaşları CHP İstanbul İstanbul İl Binası'na İmamoğlu'nun posterini astı, yeni yönetim posteri Atatürk ve Kılıçdaroğlu fotoğrafıyla değiştirdi.

Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 09:15
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Tansiyon yine yükseldi! CHP'de şimdi de poster savaşı

CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine gelmişti.

Gelişmenin ardından İstanbul il binasında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu'nun büyük boy posteri indirildi. Vinç yardımıyla kaldırılan posterin yerine Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı.

İlerleyen saatlerde Özgür Özel'e yakın partililer il binasına gelerek İmamoğlu'nun posterini yeniden aynı noktaya astı.

Posterlerin peş peşe değiştirilmesiyle birlikte il binası önünde tansiyon yükseldi. İmamoğlu posteri ikinci kez indirildi. Binaya Atatürk ve Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı poster asıldı.

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