İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında T24 hakkında erişim engeli kararı verildiği bildirildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının internet haber portalının sitesi ile sosyal medya hesaplarını kapsadığı aktarıldı. Kararın uygulanmasına ilişkin süreçte atılacak adımlar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 18:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aktarılan bilgilere göre soruşturma kapsamında T24’ün son bir yıl içerisinde yayımladığı 118 içerik incelemeye konu oldu.
Söz konusu içeriklerin soruşturma makamlarınca “LGBT propagandası” niteliğinde değerlendirildiği öne sürüldü. Bu ifade, soruşturma makamlarına atfedilen bir nitelendirmedir.
İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarını kapsıyor
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin T24’ün internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesapları hakkında da erişim engeli kararı verdiği bildirildi.
Böylece kararın yalnızca haber portalının internet adresiyle sınırlı olmadığı, sosyal medya hesaplarını da kapsadığı belirtildi.
Karar uygulanmak üzere gönderildi
Mahkeme tarafından verilen erişim engeli kararının uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği aktarıldı.
Kararın teknik olarak hangi internet adresleri ve sosyal medya hesaplarına nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan metinde yer almadı.
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T24’ün internet sitesi için erişim engeli kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında T24 hakkında erişim engeli kararı verildiği bildirildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının internet haber portalının sitesi ile sosyal medya hesaplarını kapsadığı aktarıldı. Kararın uygulanmasına ilişkin süreçte atılacak adımlar takip edilecek.
Aktarılan bilgilere göre soruşturma kapsamında T24’ün son bir yıl içerisinde yayımladığı 118 içerik incelemeye konu oldu.
Söz konusu içeriklerin soruşturma makamlarınca “LGBT propagandası” niteliğinde değerlendirildiği öne sürüldü. Bu ifade, soruşturma makamlarına atfedilen bir nitelendirmedir.
İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarını kapsıyor
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin T24’ün internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesapları hakkında da erişim engeli kararı verdiği bildirildi.
Böylece kararın yalnızca haber portalının internet adresiyle sınırlı olmadığı, sosyal medya hesaplarını da kapsadığı belirtildi.
Karar uygulanmak üzere gönderildi
Mahkeme tarafından verilen erişim engeli kararının uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği aktarıldı.
Kararın teknik olarak hangi internet adresleri ve sosyal medya hesaplarına nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan metinde yer almadı.
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