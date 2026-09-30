Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki "süresiz yoksulluk nafakası" düzenlemesini Anayasa'ya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 07:45
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 07:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Anayasa Mahkemesi, Kanun'un 175. maddesindeki "süresiz olarak" ibaresini iptal etti.
Karara göre nafakanın süresi her olayın kendi şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesi gerekiyor.
Hangi durumlarda ömür boyu nafakaya hükmedileceğinin de kanunda açıkça yazılması gereği kararın detaylarında vurgulandı.
Mahkeme, yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık süre tanıdı. Bu süre içinde TBMM'nin yeni kuralları belirlemesi gerekiyor.
Bugünkü sistemde nafaka ancak alacaklının evlenmeden biriyle evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılıyor.
Bu durumlar gerçekleşmedikçe nafaka borcu ömür boyu sürebiliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Süresiz nafaka kararı iptal edildi
Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki "süresiz yoksulluk nafakası" düzenlemesini Anayasa'ya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi, Kanun'un 175. maddesindeki "süresiz olarak" ibaresini iptal etti.
Karara göre nafakanın süresi her olayın kendi şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesi gerekiyor.
Hangi durumlarda ömür boyu nafakaya hükmedileceğinin de kanunda açıkça yazılması gereği kararın detaylarında vurgulandı.
Mahkeme, yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık süre tanıdı. Bu süre içinde TBMM'nin yeni kuralları belirlemesi gerekiyor.
Bugünkü sistemde nafaka ancak alacaklının evlenmeden biriyle evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılıyor.
Bu durumlar gerçekleşmedikçe nafaka borcu ömür boyu sürebiliyor.
Çok Okunanlar