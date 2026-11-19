Sultanbeyli'de toprak kayması! 1 kişi göçük altında kaldı
Sultanbeyli'de toprak kayması! 1 kişi göçük altında kaldı
Sultanbeyli'de bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 11:35
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 13:09
Kaynak:
AA
Olay, saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Sefa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Bu esnada inşaatta bulunan 1 işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma köpeği destekli çalışmaları sonucu toprak altında kalan 1 işçinin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Sultanbeyli'de toprak kayması! 1 kişi göçük altında kaldı
Sultanbeyli'de bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Olay, saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Sefa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Bu esnada inşaatta bulunan 1 işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma köpeği destekli çalışmaları sonucu toprak altında kalan 1 işçinin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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