Sultanahmet Camii paylaşımı tepki çekmişti... Oyuncu Çiğdem Batur'a soruşturma
Sultanahmet Camii paylaşımı tepki çekmişti... Oyuncu Çiğdem Batur'a soruşturma
Oyuncu Çiğdem Batur hakkında Sultanahmet Camisi'nde çekerek paylaştığı videosundaki ifadeler nedeniyle, 'halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 16:13
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 16:13
Kaynak:
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, oyuncu Batur'un Sultanahmet Camisi'nde çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kullandığı "ayak kokusu" ve "rezil oluyoruz" şeklindeki ifadelerin, ibadethane adabı gereği ayakkabısız girilen kutsal bir mekanda bulunan cami cemaati ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelik taşıdığı, dini değerlerin saygınlığını zedeleyebilecek mahiyette olduğu değerlendirildi.
Bu kapsamda, söz konusu ifadeler nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama" suçu yönünden resen soruşturma başlatıldı.
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Sultanahmet Camii paylaşımı tepki çekmişti... Oyuncu Çiğdem Batur'a soruşturma
Oyuncu Çiğdem Batur hakkında Sultanahmet Camisi'nde çekerek paylaştığı videosundaki ifadeler nedeniyle, 'halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, oyuncu Batur'un Sultanahmet Camisi'nde çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kullandığı "ayak kokusu" ve "rezil oluyoruz" şeklindeki ifadelerin, ibadethane adabı gereği ayakkabısız girilen kutsal bir mekanda bulunan cami cemaati ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelik taşıdığı, dini değerlerin saygınlığını zedeleyebilecek mahiyette olduğu değerlendirildi.
Bu kapsamda, söz konusu ifadeler nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama" suçu yönünden resen soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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