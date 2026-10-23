Skoru önceden bilip bahis oynadılar! 7 saniyelik oyunla milyonluk vurgun
Skoru önceden bilip bahis oynadılar! 7 saniyelik oyunla milyonluk vurgun
İstanbul'da spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı ve skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı iddia edilen Spordata isimli firmada çalışan veri analisti O.B.'nin, şirketi ve yasal bahis firmalarını toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Temmuz ayında yakalanarak tutuklanan şüphelinin hesaplarında 192 milyon liralık para giriş çıkışı belirlenirken, soruşturma kapsamında tespit edilen 8 şüpheli daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:20
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 10:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren Spordata isimli firma mercek altına alındı. Firmanın, Şans Girişim, Nesine ve Bilyoner gibi yasal bahis alanında faaliyet gösteren kurumsal müşterilerine, bahis oynanacak müsabakalara ilişkin altyapı desteği sağladığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi. Şüphelinin, bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına skor belli olduktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle Spordata ile firmanın hizmet verdiği bahis şirketlerini toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü.
HESAPLARINDA 192 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Söz konusu soruşturma kapsamında 21 Temmuz 2026 tarihinde yakalanan O.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Soruşturmanın devamında şüpheliye ait MASAK raporu incelendi. İncelemede, şüphelinin hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş çıkışı bulunduğu ve yüklü miktarda para transferi yaptığı belirlendi.
8 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen çalışmalar kapsamında, tutuklanan şüphelinin birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 kişi daha tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Skoru önceden bilip bahis oynadılar! 7 saniyelik oyunla milyonluk vurgun
İstanbul'da spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı ve skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı iddia edilen Spordata isimli firmada çalışan veri analisti O.B.'nin, şirketi ve yasal bahis firmalarını toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Temmuz ayında yakalanarak tutuklanan şüphelinin hesaplarında 192 milyon liralık para giriş çıkışı belirlenirken, soruşturma kapsamında tespit edilen 8 şüpheli daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren Spordata isimli firma mercek altına alındı. Firmanın, Şans Girişim, Nesine ve Bilyoner gibi yasal bahis alanında faaliyet gösteren kurumsal müşterilerine, bahis oynanacak müsabakalara ilişkin altyapı desteği sağladığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi. Şüphelinin, bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına skor belli olduktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle Spordata ile firmanın hizmet verdiği bahis şirketlerini toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü.
HESAPLARINDA 192 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Söz konusu soruşturma kapsamında 21 Temmuz 2026 tarihinde yakalanan O.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Soruşturmanın devamında şüpheliye ait MASAK raporu incelendi. İncelemede, şüphelinin hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş çıkışı bulunduğu ve yüklü miktarda para transferi yaptığı belirlendi.
8 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen çalışmalar kapsamında, tutuklanan şüphelinin birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 kişi daha tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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