Siber suçlulara operasyonda 32 tutuklama! 12 ilde düğmeye basıldı!

İçişleri Bakanlığı, 12 il merkezli düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 5 günde 167 şüphelinin yakalandığını, 32'sinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 12:49
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 12:49
Kaynak:
İHA
Son 5 günde 12 il merkezli düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 167 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyona ilişkin bilgilere yer verildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 167 şüpheli yakalandı."
12 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-32'si tutuklandı.
-31'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "Yüksek kazanç, yatırım ücreti, araç satış" gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.
Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
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Siber suçlulara operasyonda 32 tutuklama! 12 ilde düğmeye basıldı!
İçişleri Bakanlığı, 12 il merkezli düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 5 günde 167 şüphelinin yakalandığını, 32'sinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.
Son 5 günde 12 il merkezli düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 167 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyona ilişkin bilgilere yer verildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 167 şüpheli yakalandı."
12 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-32'si tutuklandı.
-31'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "Yüksek kazanç, yatırım ücreti, araç satış" gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.
Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
Kaynak: İHA
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