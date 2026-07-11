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  • Şehitleri anma programında tepki çeken sözler: CHP'li meclis üyelerine ''15 Temmuz'' soruşturması

Şehitleri anma programında tepki çeken sözler: CHP'li meclis üyelerine ''15 Temmuz'' soruşturması

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine 'tiyatro' dediği iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:40
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 13:41
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Şehitleri anma programında tepki çeken sözler: CHP'li meclis üyelerine ''15 Temmuz'' soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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