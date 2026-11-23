Sarıyer'de aslan alarmı! Bölge yaya ve araç giriş çıkışlarına kapatıldı
Sarıyer'de aslan alarmı! Bölge yaya ve araç giriş çıkışlarına kapatıldı
Sarıyer'de dün akşam saatlerinde görülen ve yakalama çalışmaları başlatılan aslan için ekipler 14 saattir çalışmalara devam ediyor. Jandarma ekipleri aslanın en son görüldüğü bölge olan Uskumruköy Mahallesi ve çevresini yaya ve araç giriş çıkışlarına kapattı.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 11:36
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 11:36
Kaynak:
AA
Uskumruköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunuldu.
Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.
İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi.
Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
ASLANIN KONUMU TESPİT EDİLDİ
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yerinin tespit edildiğini, uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'nda görevli personel tarafından ekiplere, bölgedeki MOBESE kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.
İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personelinin ivedilikle olay yerine intikal ettiği ve kamera görüntülerinin incelenerek gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır. Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır." denildi.
Açıklamada, "Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Sarıyer'de kameralara yansıyan aslan ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği,Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerini kullandı.
Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında görülen aslan ile ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "22 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştır. Olay üzerine bölgede çalışma başlatılmış ve ilçe birimleri tarafından bölgede yaşayan halkımıza gerekli uyarılar yapılmıştır. Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam etmektedir. Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir" denildi.
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Sarıyer'de aslan alarmı! Bölge yaya ve araç giriş çıkışlarına kapatıldı
Sarıyer'de dün akşam saatlerinde görülen ve yakalama çalışmaları başlatılan aslan için ekipler 14 saattir çalışmalara devam ediyor. Jandarma ekipleri aslanın en son görüldüğü bölge olan Uskumruköy Mahallesi ve çevresini yaya ve araç giriş çıkışlarına kapattı.
Uskumruköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunuldu.
Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.
İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi.
Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
ASLANIN KONUMU TESPİT EDİLDİ
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yerinin tespit edildiğini, uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'nda görevli personel tarafından ekiplere, bölgedeki MOBESE kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.
İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personelinin ivedilikle olay yerine intikal ettiği ve kamera görüntülerinin incelenerek gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır. Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır." denildi.
Açıklamada, "Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Sarıyer'de kameralara yansıyan aslan ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği,Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerini kullandı.
Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında görülen aslan ile ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "22 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştır. Olay üzerine bölgede çalışma başlatılmış ve ilçe birimleri tarafından bölgede yaşayan halkımıza gerekli uyarılar yapılmıştır. Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam etmektedir. Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir" denildi.
Sarıyer
Aslan
İstanbul
Kaynak: AA
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