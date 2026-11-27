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Sarıgül hakkında fezleke! Komisyona gönderildi
Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke karma komisyona sevk edildi.
Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke karma komisyona sevk edildi.
Kaynak: AA
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