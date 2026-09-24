Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 7,39 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay sistemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, depremin nedenine ilişkin görüşünü açıklarken Güneydoğu bindirme kuşağı, Arap Levhası, Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Bozova Fayı'na dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 18:50
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 18:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AFAD tarafından açıklanan verilere göre depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olarak belirlendi. Saat 10.40'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,39 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntının Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar açık alanlara çıktı.
Naci Görür fay sistemlerine dikkat çekti
Depremin ardından sosyal medya hesabından harita paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.
Görür, "Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF'ın kırılması" ifadelerini kullandı.
Görür'ün açıklamasında sözünü ettiği DAF, Doğu Anadolu Fayı'nı ifade ediyor. Görür ayrıca Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası'na dikkat çekerek bölgenin DAF ve Bozova Fayı'na yakınlığını vurguladı.
Görür Şubat 2023 depremlerini işaret etti
Görür, Şanlıurfa'daki depremin nedenine ilişkin değerlendirmesini Şubat 2023'te meydana gelen depremler ve DAF'ın kırılmasıyla ilişkilendirdi. Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası'nın enerji biriktirdiğini ifade etti.
Bölgedeki sismik hareketlilik ve artçı depremlere ilişkin AFAD ile ilgili kurumların paylaşacağı yeni veriler takip edilecek.
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Şanlıurfa depremi sonrası Naci Görür'den açıklama
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 7,39 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay sistemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, depremin nedenine ilişkin görüşünü açıklarken Güneydoğu bindirme kuşağı, Arap Levhası, Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Bozova Fayı'na dikkat çekti.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olarak belirlendi. Saat 10.40'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,39 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntının Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar açık alanlara çıktı.
Naci Görür fay sistemlerine dikkat çekti
Depremin ardından sosyal medya hesabından harita paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.
Görür, "Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF'ın kırılması" ifadelerini kullandı.
Görür'ün açıklamasında sözünü ettiği DAF, Doğu Anadolu Fayı'nı ifade ediyor. Görür ayrıca Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası'na dikkat çekerek bölgenin DAF ve Bozova Fayı'na yakınlığını vurguladı.
Görür Şubat 2023 depremlerini işaret etti
Görür, Şanlıurfa'daki depremin nedenine ilişkin değerlendirmesini Şubat 2023'te meydana gelen depremler ve DAF'ın kırılmasıyla ilişkilendirdi. Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası'nın enerji biriktirdiğini ifade etti.
Bölgedeki sismik hareketlilik ve artçı depremlere ilişkin AFAD ile ilgili kurumların paylaşacağı yeni veriler takip edilecek.
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