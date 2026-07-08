Samimi diyalog dünya basınında: Alışıldık bir durum değil
Samimi diyalog dünya basınında: Alışıldık bir durum değil
ABD Başkanı Trump, başkanlığı döneminde ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti. Dünya medyası, samimi görüntülerin verildiği görüşmeye geniş yer ayırdı. Amerikan Fox News haberinde, 'Trump'a dokunulması alışıldık bir durum değil. Trump'ın bunu kabullenmesi, karşılık vermesi... Aralarındaki bağ... Erdoğan diğer NATO liderlerinden ayrılıyor.' ifadelerine yer verdi.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:01
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 09:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Küresel diplomasinin en kritik zirvelerinden biri olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün Ankara'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı zirveye, ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye en son Nisan 2009'da dönemin ABD Başkanı Barrack Obama'yı ağırlamıştı.
ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak, dün saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Başkan Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti.
KOL KOLA YÜRÜDÜLER
Kol kola girerek yürüyen liderler, sıcak, samimi görüntüler verdi. Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Sohbet sırasında Trump'ın Katar'ın hediye ettiği yeni makam uçağı için "Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak. 800 milyon dolar" dediği duyuldu. İki liderin havalimanındaki samimi diyaloğu dünya basınında geniş yer buldu.
"ALIŞILDIK BİR DURUM DEĞİL"
Amerikan haber kanalı Fox News'te, "Trump'a dokunulması alışıldık bir durum değil. Trump'ın bunu kabullenmesi, karşılık vermesi... Aralarındaki bağ... Erdoğan diğer NATO liderlerinden ayrılıyor. Başkan, diğer NATO liderlerine nazaran Erdoğan'a daha yakın" ifadeleri yer aldı.
"ERDOĞAN İÇİN GELDİM"
NATO'nun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden Trump, "Sayın Erdoğan olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım. Zirvenin Türkiye'de olması büyük bir şey. İran'da biz bir şey yaptık. Biz NATO'ya trilyonlarca dolar yatırım yaptık. Yanımızda olup olmayacaklarını test ettik. İtalya, Almanya, Fransa bizleri yarı yolda bıraktı." ifadelerini kullanmıştı.
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Samimi diyalog dünya basınında: Alışıldık bir durum değil
ABD Başkanı Trump, başkanlığı döneminde ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti. Dünya medyası, samimi görüntülerin verildiği görüşmeye geniş yer ayırdı. Amerikan Fox News haberinde, 'Trump'a dokunulması alışıldık bir durum değil. Trump'ın bunu kabullenmesi, karşılık vermesi... Aralarındaki bağ... Erdoğan diğer NATO liderlerinden ayrılıyor.' ifadelerine yer verdi.
Küresel diplomasinin en kritik zirvelerinden biri olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün Ankara'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı zirveye, ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye en son Nisan 2009'da dönemin ABD Başkanı Barrack Obama'yı ağırlamıştı.
ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak, dün saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Başkan Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti.
KOL KOLA YÜRÜDÜLER
Kol kola girerek yürüyen liderler, sıcak, samimi görüntüler verdi. Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Sohbet sırasında Trump'ın Katar'ın hediye ettiği yeni makam uçağı için "Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak. 800 milyon dolar" dediği duyuldu. İki liderin havalimanındaki samimi diyaloğu dünya basınında geniş yer buldu.
"ALIŞILDIK BİR DURUM DEĞİL"
Amerikan haber kanalı Fox News'te, "Trump'a dokunulması alışıldık bir durum değil. Trump'ın bunu kabullenmesi, karşılık vermesi... Aralarındaki bağ... Erdoğan diğer NATO liderlerinden ayrılıyor. Başkan, diğer NATO liderlerine nazaran Erdoğan'a daha yakın" ifadeleri yer aldı.
"ERDOĞAN İÇİN GELDİM"
NATO'nun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden Trump, "Sayın Erdoğan olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım. Zirvenin Türkiye'de olması büyük bir şey. İran'da biz bir şey yaptık. Biz NATO'ya trilyonlarca dolar yatırım yaptık. Yanımızda olup olmayacaklarını test ettik. İtalya, Almanya, Fransa bizleri yarı yolda bıraktı." ifadelerini kullanmıştı.
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