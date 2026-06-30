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Sahil güvenlik gemi ve botları 24 limanda ziyarete açılıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yarın 24 limanda bazı gemi ve botların ziyarete açılacağını duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 16:03
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 16:03
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Sahil güvenlik gemi ve botları 24 limanda ziyarete açılıyor

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında 24 limanda sahil güvenlik gemi ve botlarının ziyaret edilebileceği belirtildi.

Bu kapsamda, Avcılar, Büyükada, İzmit, Süleymanpaşa, İğneada, Çanakkale, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Enez, Mudanya, Küçükkuyu, Ayvalık, Konak, Urla ve İskenderun limanlarında gemi ve botlar 09.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Taşucu, Anamur, Alanya, Kaş, Kemer ve Finike limanlarında ise ziyaretler, 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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