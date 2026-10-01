Sağ kolu 50 milyon dolarlık rüşvet çarkını ifşa etti!
Sağ kolu 50 milyon dolarlık rüşvet çarkını ifşa etti!
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan İmamoğlu'nun 12 yıllık danışmanı, 50 milyon dolarlık rüşvet ağının nasıl kurulduğunu deşifre etti. İBB'de harita mühendisi kadrosunda görev yapan Yakup Öner, ihale süreçlerinde bedel üzerinden yüzde 7-10 oranında pay istendiğini söyledi, 'Tüm para süreçleri tamamen İmamoğlu'nun bilgisi dahilindeydi.' diye konuştu. Öner, sistemi detaylandırırken Gülaylar Altın'ın Erenköy'deki arazisine ilişkin imar sürecini de anlattı, 'İmamoğlu bana 'bir şey vermeden bir şey alamazlar' dedi. 22 milyon dolarlık rüşvet sonrası iş çözüldü.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 08:01
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 08:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rüşvet davası sanığı İBB harita mühendisi Yakup Öner, otel, bina ve güçlendirme ruhsatları karşılığında işadamlarından İmamoğlu'nun talimatıyla toplamda 50 milyon dolar istendiğini savundu.
Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi harita mühendisi tutuksuz sanık Yakup Öner savunma yaptı.
YÜZDE 10 PAY TALEBİ
Öner savunmasında, "İhale süreçlerinde bazı firmalarla görüşmeler yapıldığını ve ihale bedeli üzerinden yaklaşık yüzde 7-10 oranında pay talep edildiğini bazı firma sahiplerinin kendilerinden öğrendim. Para işlerinin takibinin Fatih Keleş tarafından yürütüldüğünü ve kimlerden ne miktarda para alındığını bilen kişinin de kendisi olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.
İŞADAMINDAN KREŞ İSTEDİ
İddianamede, Adnan Oktar'a ait olan sonrasında Rus bir iş- adamı tarafından satın alınan ve güçlendirme ruhsatı için 700 bin dolar rüşvet talebine ilişkin Öner, Cüneyt Yakut'un güçlendirme ruhsatı talebini Ekrem İmamoğlu'na ilettiğini, başkanın konunun incelenmesini istediğini söyledi. İmamoğlu'nun yasal engel yoksa onay verilebileceğini aktardığını, ancak firma sahibinin bir kreş yaptırıp yaptıramayacağının sorulmasını talep ettiğini iddia etti. O dönem bir kreş maliyetinin 700-800 bin dolar civarında olduğunu, Yakut'un ise sürecin uzaması nedeniyle işlemden vazgeçtiğini savundu.
22 MİLYON DOLARA İŞ ÇÖZÜLDÜ
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Öner, sistemi detaylandırırken Gülaylar Altın'ın Erenköy'deki arazisine ilişkin imar sürecini anlattı, "İmamoğlu bana 'bir şey vermeden bir şey alamazlar' dedi. 22 milyon dolarlık rüşvet sonrası iş çözüldü" dedi.
Öner, bir holdinge ait bir binadaki imar usulsüzlüklerine göz yumulması için 10 milyon dolar rüşvet istendiği iddialarına karşı savunma yaptı. Yakup Öner, Reina'nın 1950 öncesi yapıldığını ve yasal olarak iskanlı sayıldığını belirterek mevzuata göre güçlendirme ruhsatı verilebileceğini söyledi. Talebin kendisine İmamoğlu tarafından aktarıldığını belirten Öner, başkanın kendisine "Firmanın raylı sistem alacaklarının 10 milyon dolarlık kısmından feragat etmesini talep edelim" dediğini iddia etti. Holdingin Maslak'taki merkezinde bir kez görüştüğünü ve bu feragat önerisini firmaya ilettiğini savundu.
PARA SÜRECİ BİLGİSİ DAHİLİNDEYDİ
İBB'de harita mühendisi kadrosun da görev yapan Yakup Öner, ihale sü reçlerinde bedel üzerinden yüzde 7-10 oranında pay istendiğini söyledi, "Tüm para süreçleri tamamen İmamoğlu'nun bilgisi dahilindeydi" diye konuştu.
İTİRAZ EDEN OLMADI
Savcının "Sorumlu olduğunuz eylemlerdeki mali verilere baktım. 8 firmadan toplam 50 milyon dolar istenen para var. Yaklaşık 18 milyon da TL. Yani bunu bağış diye değerlendiriyorsunuz da mesela buraya Hüseyin Bozkurt geldi hastane sahibi. Ondan istenen bir bağış var. Bağıştan ziyade haraç diye nitelendirdi. İstenen 50 milyon dolarlık bağışlarla ilgili bu kişilerden hiç size böyle dönüşler oldu mu 'böyle bir bağış mı olur' diye" dedi. Sanık ise soruya "Yani 'nasıl böyle bir şey teklif ederler şeklinde bir tepkiyle karşılaşmadım" yanıtını verdi.
İMAMOĞLU'NDAN POŞETLE 100 BİN $ ALIYORDUM
Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gayri resmi olarak yıllık 100 bin dolar maaş verdiğini söyledi. Savcının soruları üzerine parayı belediye kaynaklarından değil, doğrudan İmamoğlu'ndan makamında elden teslim aldığını iddia etti. Paranın taşınma şekline ilişkin soruya ise "Cebinde değil, poşette alıyordum" yanıtını verdi. Öner, eski şirket sahibi olduğunu ve kendi yaşam standardını korumak amacıyla bu parayı talep ettiğini, başkanın da kendisini kırmadığını savundu.
İNŞAAT İZNİ İÇİN YURT TALEBİ
Öner, bir inşaat firmasının otel inşaatı için ruhsat yenileme başvurusu yapıldığını ve bu başvurunun hukuka uygun olduğunu söyledi. Firmanın sonuç alamaması üzerine firma sahibinin Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yaptığını ve başvurusunun neden onaylanmadığını sorduğunu da duruşmada anlatan Öner, "Ekrem İmamoğlu bu ruhsatın onaylanacağını ancak bu kişilerden bir yurt talebinde bulunmamızı istedi. Yurdun maliyetini ilgili inşaatçı şahıslara sorduğumda yaklaşık 10 milyon dolar olduğunu öğrendim. Firma sahibine başkanın yurt yapımı yönündeki talebini de aktardım. Ancak kendisi bu talebi reddetti" ifadelerini kullandı.
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Sağ kolu 50 milyon dolarlık rüşvet çarkını ifşa etti!
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan İmamoğlu'nun 12 yıllık danışmanı, 50 milyon dolarlık rüşvet ağının nasıl kurulduğunu deşifre etti. İBB'de harita mühendisi kadrosunda görev yapan Yakup Öner, ihale süreçlerinde bedel üzerinden yüzde 7-10 oranında pay istendiğini söyledi, 'Tüm para süreçleri tamamen İmamoğlu'nun bilgisi dahilindeydi.' diye konuştu. Öner, sistemi detaylandırırken Gülaylar Altın'ın Erenköy'deki arazisine ilişkin imar sürecini de anlattı, 'İmamoğlu bana 'bir şey vermeden bir şey alamazlar' dedi. 22 milyon dolarlık rüşvet sonrası iş çözüldü.' ifadelerini kullandı.
Rüşvet davası sanığı İBB harita mühendisi Yakup Öner, otel, bina ve güçlendirme ruhsatları karşılığında işadamlarından İmamoğlu'nun talimatıyla toplamda 50 milyon dolar istendiğini savundu.
Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi harita mühendisi tutuksuz sanık Yakup Öner savunma yaptı.
YÜZDE 10 PAY TALEBİ
Öner savunmasında, "İhale süreçlerinde bazı firmalarla görüşmeler yapıldığını ve ihale bedeli üzerinden yaklaşık yüzde 7-10 oranında pay talep edildiğini bazı firma sahiplerinin kendilerinden öğrendim. Para işlerinin takibinin Fatih Keleş tarafından yürütüldüğünü ve kimlerden ne miktarda para alındığını bilen kişinin de kendisi olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.
İŞADAMINDAN KREŞ İSTEDİ
İddianamede, Adnan Oktar'a ait olan sonrasında Rus bir iş- adamı tarafından satın alınan ve güçlendirme ruhsatı için 700 bin dolar rüşvet talebine ilişkin Öner, Cüneyt Yakut'un güçlendirme ruhsatı talebini Ekrem İmamoğlu'na ilettiğini, başkanın konunun incelenmesini istediğini söyledi. İmamoğlu'nun yasal engel yoksa onay verilebileceğini aktardığını, ancak firma sahibinin bir kreş yaptırıp yaptıramayacağının sorulmasını talep ettiğini iddia etti. O dönem bir kreş maliyetinin 700-800 bin dolar civarında olduğunu, Yakut'un ise sürecin uzaması nedeniyle işlemden vazgeçtiğini savundu.
22 MİLYON DOLARA İŞ ÇÖZÜLDÜ
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Öner, sistemi detaylandırırken Gülaylar Altın'ın Erenköy'deki arazisine ilişkin imar sürecini anlattı, "İmamoğlu bana 'bir şey vermeden bir şey alamazlar' dedi. 22 milyon dolarlık rüşvet sonrası iş çözüldü" dedi.
Öner, bir holdinge ait bir binadaki imar usulsüzlüklerine göz yumulması için 10 milyon dolar rüşvet istendiği iddialarına karşı savunma yaptı. Yakup Öner, Reina'nın 1950 öncesi yapıldığını ve yasal olarak iskanlı sayıldığını belirterek mevzuata göre güçlendirme ruhsatı verilebileceğini söyledi. Talebin kendisine İmamoğlu tarafından aktarıldığını belirten Öner, başkanın kendisine "Firmanın raylı sistem alacaklarının 10 milyon dolarlık kısmından feragat etmesini talep edelim" dediğini iddia etti. Holdingin Maslak'taki merkezinde bir kez görüştüğünü ve bu feragat önerisini firmaya ilettiğini savundu.
PARA SÜRECİ BİLGİSİ DAHİLİNDEYDİ
İBB'de harita mühendisi kadrosun da görev yapan Yakup Öner, ihale sü reçlerinde bedel üzerinden yüzde 7-10 oranında pay istendiğini söyledi, "Tüm para süreçleri tamamen İmamoğlu'nun bilgisi dahilindeydi" diye konuştu.
İTİRAZ EDEN OLMADI
Savcının "Sorumlu olduğunuz eylemlerdeki mali verilere baktım. 8 firmadan toplam 50 milyon dolar istenen para var. Yaklaşık 18 milyon da TL. Yani bunu bağış diye değerlendiriyorsunuz da mesela buraya Hüseyin Bozkurt geldi hastane sahibi. Ondan istenen bir bağış var. Bağıştan ziyade haraç diye nitelendirdi. İstenen 50 milyon dolarlık bağışlarla ilgili bu kişilerden hiç size böyle dönüşler oldu mu 'böyle bir bağış mı olur' diye" dedi. Sanık ise soruya "Yani 'nasıl böyle bir şey teklif ederler şeklinde bir tepkiyle karşılaşmadım" yanıtını verdi.
İMAMOĞLU'NDAN POŞETLE 100 BİN $ ALIYORDUM
Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gayri resmi olarak yıllık 100 bin dolar maaş verdiğini söyledi. Savcının soruları üzerine parayı belediye kaynaklarından değil, doğrudan İmamoğlu'ndan makamında elden teslim aldığını iddia etti. Paranın taşınma şekline ilişkin soruya ise "Cebinde değil, poşette alıyordum" yanıtını verdi. Öner, eski şirket sahibi olduğunu ve kendi yaşam standardını korumak amacıyla bu parayı talep ettiğini, başkanın da kendisini kırmadığını savundu.
İNŞAAT İZNİ İÇİN YURT TALEBİ
Öner, bir inşaat firmasının otel inşaatı için ruhsat yenileme başvurusu yapıldığını ve bu başvurunun hukuka uygun olduğunu söyledi. Firmanın sonuç alamaması üzerine firma sahibinin Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yaptığını ve başvurusunun neden onaylanmadığını sorduğunu da duruşmada anlatan Öner, "Ekrem İmamoğlu bu ruhsatın onaylanacağını ancak bu kişilerden bir yurt talebinde bulunmamızı istedi. Yurdun maliyetini ilgili inşaatçı şahıslara sorduğumda yaklaşık 10 milyon dolar olduğunu öğrendim. Firma sahibine başkanın yurt yapımı yönündeki talebini de aktardım. Ancak kendisi bu talebi reddetti" ifadelerini kullandı.
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