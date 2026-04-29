Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Özel ekip kuruldu
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Özel ekip kuruldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Meclis çatısı altında gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 15:51
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 15:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP hakkında "mutlak butlan" kararı verilebileceği yönündeki iddiaları değerlendiren Gürlek, konunun halihazırda istinaf aşamasında olduğunu belirterek; mahkemenin karar zamanı veya içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve bu konuda bir tahminde bulunamayacaklarını dile getirdi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmeler sorulduğunda ise Gürlek, ABD'de bulunan Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkardıklarını bildirdi.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI
Altaş'ın babasıyla gerçekleştirdiği yazışmaların gün yüzüne çıktığını hatırlatan Gürlek, "Umut Altaş'ın kilit bir isim olduğunu düşünüyoruz ve iadesini talep ediyoruz. Konunun ehemmiyeti nedeniyle ABD'li yetkili makamlara hassasiyetimizi ilettik. İadesini beklemekteyiz. Kanaatimce olayın en yakın tanığı olduğu için Umut Altaş meseleyi çözecek kişidir. Şüpheli bir şekilde yurt dışına çıkış yapmıştır. Soruşturma süreci devam etmektedir." şeklinde konuştu.
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyası kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili hukuki sürecin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından yeni bir yasal düzenleme gelip gelmeyeceği sorusuna Gürlek, "Çocukların aldığı cezaların artırılmasına yönelik 12. Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz yer alacak. Aile Bakanımızla konuyu istişare ederek fikir ve önerilerini aldık. Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor." cevabını verdi.
"HEPSİ 12. PAKETTE"
Sosyal medyadaki 18 yaş ve üstü bireyler için kimlik düzenlemesine dair soruyu yanıtlayan Gürlek, "Söz konusu çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız paketi tamamladı. Biz de benzer modelleri inceledik; tüm bunlar 12. Yargı Paketi içerisinde yer alıyor. Çocuklara yönelik ceza artırımı ve sosyal medya düzenlemeleri şu an çalışma aşamasında. Süreç belirli bir noktaya ulaştığında kamuoyuna bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
12. Yargı Paketi'nin ne zaman yasalaşacağına dair soruya ise Gürlek, "Onu kestiremiyoruz. Belirli bir prosedürü ve süreci bulunuyor." şeklinde yanıt verdi.
Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki yasal düzenleme sürecine ilişkin sorusunu karşılayan Gürlek, şunları ekledi:
"Mutabakat metni yayımlanarak Meclis'e sunuldu. Buradaki nihai irade elbette Meclis'indir. Daha önce de belirttiğimiz üzere, Adalet Bakanlığı olarak kanunların mutfak aşamasında, teknik bir ihtiyaç doğması durumunda hazırız. Ancak kanunların oluşturulması, çerçevesinin çizilmesi ve sürecin idaresi tamamen TBMM'nin yetkisindedir."
ROJİN KABAİŞ DOSYASI
Bakanlık bünyesinde faili meçhul dosyaları incelemek amacıyla kurulan birimde ilerleme kaydedilen başka vakalar olup olmadığına dair soruya Gürlek, şu sözlerle yanıt verdi:
"Özellikle toplumsal karşılığı olan dosyalarda vatandaşlar olumlu sonuç bekliyor. Rojin Kabaiş dosyasında, özellikle cep telefonunun çözülmesi için cihaz daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi ise yeni bir ekip kurduk. Telefonun şifreleri çözüldüğünde soruşturmada kritik bir aşama kaydedeceğimizi öngörüyoruz. Şahıslardan ziyade dosya bazlı ilerliyoruz ancak kamuoyunun özellikle kadın ve çocuk cinayetleri gibi faili meçhul kalmış vakaların aydınlatılmasına olan talebi büyüktür. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu sonuçlar alacağız. Başsavcılarımız konuyu takip ediyor. Cihaz İspanya'ya gitmişti; şu an yeniden bir ekip kurarak çalışmalara başladık. Teknik destek de sağlıyoruz."
IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeye ilişkin olarak ise Gürlek, "Meclis'ten geçip geçmeyeceğini şu an bilmiyoruz ancak bir düzenlememiz mevcut." açıklamasını yaptı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Özel ekip kuruldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Meclis çatısı altında gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP hakkında "mutlak butlan" kararı verilebileceği yönündeki iddiaları değerlendiren Gürlek, konunun halihazırda istinaf aşamasında olduğunu belirterek; mahkemenin karar zamanı veya içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve bu konuda bir tahminde bulunamayacaklarını dile getirdi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmeler sorulduğunda ise Gürlek, ABD'de bulunan Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkardıklarını bildirdi.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI
Altaş'ın babasıyla gerçekleştirdiği yazışmaların gün yüzüne çıktığını hatırlatan Gürlek, "Umut Altaş'ın kilit bir isim olduğunu düşünüyoruz ve iadesini talep ediyoruz. Konunun ehemmiyeti nedeniyle ABD'li yetkili makamlara hassasiyetimizi ilettik. İadesini beklemekteyiz. Kanaatimce olayın en yakın tanığı olduğu için Umut Altaş meseleyi çözecek kişidir. Şüpheli bir şekilde yurt dışına çıkış yapmıştır. Soruşturma süreci devam etmektedir." şeklinde konuştu.
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyası kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili hukuki sürecin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından yeni bir yasal düzenleme gelip gelmeyeceği sorusuna Gürlek, "Çocukların aldığı cezaların artırılmasına yönelik 12. Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz yer alacak. Aile Bakanımızla konuyu istişare ederek fikir ve önerilerini aldık. Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor." cevabını verdi.
"HEPSİ 12. PAKETTE"
Sosyal medyadaki 18 yaş ve üstü bireyler için kimlik düzenlemesine dair soruyu yanıtlayan Gürlek, "Söz konusu çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız paketi tamamladı. Biz de benzer modelleri inceledik; tüm bunlar 12. Yargı Paketi içerisinde yer alıyor. Çocuklara yönelik ceza artırımı ve sosyal medya düzenlemeleri şu an çalışma aşamasında. Süreç belirli bir noktaya ulaştığında kamuoyuna bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
12. Yargı Paketi'nin ne zaman yasalaşacağına dair soruya ise Gürlek, "Onu kestiremiyoruz. Belirli bir prosedürü ve süreci bulunuyor." şeklinde yanıt verdi.
Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki yasal düzenleme sürecine ilişkin sorusunu karşılayan Gürlek, şunları ekledi:
"Mutabakat metni yayımlanarak Meclis'e sunuldu. Buradaki nihai irade elbette Meclis'indir. Daha önce de belirttiğimiz üzere, Adalet Bakanlığı olarak kanunların mutfak aşamasında, teknik bir ihtiyaç doğması durumunda hazırız. Ancak kanunların oluşturulması, çerçevesinin çizilmesi ve sürecin idaresi tamamen TBMM'nin yetkisindedir."
ROJİN KABAİŞ DOSYASI
Bakanlık bünyesinde faili meçhul dosyaları incelemek amacıyla kurulan birimde ilerleme kaydedilen başka vakalar olup olmadığına dair soruya Gürlek, şu sözlerle yanıt verdi:
"Özellikle toplumsal karşılığı olan dosyalarda vatandaşlar olumlu sonuç bekliyor. Rojin Kabaiş dosyasında, özellikle cep telefonunun çözülmesi için cihaz daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi ise yeni bir ekip kurduk. Telefonun şifreleri çözüldüğünde soruşturmada kritik bir aşama kaydedeceğimizi öngörüyoruz. Şahıslardan ziyade dosya bazlı ilerliyoruz ancak kamuoyunun özellikle kadın ve çocuk cinayetleri gibi faili meçhul kalmış vakaların aydınlatılmasına olan talebi büyüktür. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu sonuçlar alacağız. Başsavcılarımız konuyu takip ediyor. Cihaz İspanya'ya gitmişti; şu an yeniden bir ekip kurarak çalışmalara başladık. Teknik destek de sağlıyoruz."
IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeye ilişkin olarak ise Gürlek, "Meclis'ten geçip geçmeyeceğini şu an bilmiyoruz ancak bir düzenlememiz mevcut." açıklamasını yaptı.
Çok Okunanlar