Türkiye Sırbistan ticaretinde 5 milyar dolar hedefi
Türkiye Sırbistan ticaretinde 5 milyar dolar hedefi
Türkiye Sırbistan ticaretinde 5 milyar dolar hedefi doğrultusunda hacim 2025’te 3,4 milyar dolara ulaştı. Yeni işbirliği alanları ve projeler gündemde.İşte detaylar..
Haber Giriş Tarihi: 28.04.2026 22:59
Haber Güncellenme Tarihi: 28.04.2026 23:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırbistan’ın Millî Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında düzenlenen programda Türkiye ile Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 2025 itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ortak hedef olan 5 milyar dolara yönelik ilerlemenin sürdüğü ifade edilirken, önümüzdeki dönemde yeni işbirliği başlıklarının öne çıkması bekleniyor.
Ekonomik ilişkilerde ana eksen ticaret ve yatırımlar
İkili ilişkilerde ekonomik ve ticari bağların belirleyici olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye’nin Sırbistan’daki yatırımlarının ve ticaret hacminin artış eğilimini koruduğunu aktardı. Karşılıklı güven ortamının ekonomik ilişkilerin gelişimini desteklediği belirtildi.
Müteahhitlik sektöründe 2 milyar dolarlık büyüklük
Türk müteahhitlik firmalarının Sırbistan’daki faaliyetlerine değinen Yılmaz, sektörün yaklaşık 2 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığını açıkladı. Yeni projelerle birlikte bu büyüklüğün artırılmasının gündemde olduğu kaydedildi.
KEK toplantısı ve yeni işbirliği alanları
Türkiye–Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu’nun IV. Toplantısı’nın ekonomik ilişkilerin kurumsal yapısını güçlendirmesi bekleniyor. Savunma sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde işbirliğinin genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Expo 2027 ekonomik temasları artıracak
Sırbistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Expo 2027 organizasyonunun ticari ilişkiler açısından yeni fırsatlar sunacağı ifade edildi. Türkiye’nin organizasyona katılım sağlayarak ekonomik ve kültürel temaslarını artırması öngörülüyor.
Turizmde karşılıklı ziyaret artışı
Turizm verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, 2025 yılında Türkiye’den Sırbistan’a 244 bin, Sırbistan’dan Türkiye’ye ise 318 bin ziyaret gerçekleştiğini aktardı. Karşılıklı ziyaretlerin ekonomik ve sosyal ilişkileri desteklediği belirtildi.
Bölgesel işbirliği ve ekonomik etki
Sırbistan’ın Balkanlar’daki konumuna dikkat çekilerek, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin bölgesel istikrara katkı sağladığı ifade edildi. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin farklı sektörlerde genişleyerek devam ettiği bildirildi.
Türkiye Sırbistan ticaretinde 5 milyar dolar hedefi
Türkiye Sırbistan ticaretinde 5 milyar dolar hedefi doğrultusunda hacim 2025’te 3,4 milyar dolara ulaştı. Yeni işbirliği alanları ve projeler gündemde.İşte detaylar..
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırbistan’ın Millî Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında düzenlenen programda Türkiye ile Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 2025 itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ortak hedef olan 5 milyar dolara yönelik ilerlemenin sürdüğü ifade edilirken, önümüzdeki dönemde yeni işbirliği başlıklarının öne çıkması bekleniyor.
Ekonomik ilişkilerde ana eksen ticaret ve yatırımlar
İkili ilişkilerde ekonomik ve ticari bağların belirleyici olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye’nin Sırbistan’daki yatırımlarının ve ticaret hacminin artış eğilimini koruduğunu aktardı. Karşılıklı güven ortamının ekonomik ilişkilerin gelişimini desteklediği belirtildi.
Müteahhitlik sektöründe 2 milyar dolarlık büyüklük
Türk müteahhitlik firmalarının Sırbistan’daki faaliyetlerine değinen Yılmaz, sektörün yaklaşık 2 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığını açıkladı. Yeni projelerle birlikte bu büyüklüğün artırılmasının gündemde olduğu kaydedildi.
KEK toplantısı ve yeni işbirliği alanları
Türkiye–Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu’nun IV. Toplantısı’nın ekonomik ilişkilerin kurumsal yapısını güçlendirmesi bekleniyor. Savunma sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde işbirliğinin genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Expo 2027 ekonomik temasları artıracak
Sırbistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Expo 2027 organizasyonunun ticari ilişkiler açısından yeni fırsatlar sunacağı ifade edildi. Türkiye’nin organizasyona katılım sağlayarak ekonomik ve kültürel temaslarını artırması öngörülüyor.
Turizmde karşılıklı ziyaret artışı
Turizm verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, 2025 yılında Türkiye’den Sırbistan’a 244 bin, Sırbistan’dan Türkiye’ye ise 318 bin ziyaret gerçekleştiğini aktardı. Karşılıklı ziyaretlerin ekonomik ve sosyal ilişkileri desteklediği belirtildi.
Bölgesel işbirliği ve ekonomik etki
Sırbistan’ın Balkanlar’daki konumuna dikkat çekilerek, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin bölgesel istikrara katkı sağladığı ifade edildi. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin farklı sektörlerde genişleyerek devam ettiği bildirildi.
