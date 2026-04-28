CHP'li Özkan Yalım'ı, Silivri Cezaevi'nde Adnan Oktar Suç Örgütü davasının 3 avukatı ziyaret etti. Yalım ile 3 avukat saat 02:25 ile 04:22 arasında görüştü. Avukat Doburlu, örgüt üyelerini ziyaretinde cezaevine silinebilir kalem ve cam filmi sokarken yakalanmış, hakkında 'örgüt içi haberleşmeyi sağlamak'tan 2 yıla kadar hapis istenmişti.
Haber Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:00
Haber Güncellenme Tarihi: 28.04.2026 09:01
Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım'ı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 26 Nisan'da ziyaret eden 3 avukatın kimliği dikkat çekti. O isimlerin Adnan Oktar Suç Örgütü dosyası avukatları Hanife Doburlu, Enes Akbaş ve Hacı İbrahim Tokan olduğu öğrenildi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Yalım ile 3 avukatın görüşmesi ise saat 02:25 ila 04:22 arasında gerçekleşti.
Avukatlardan Doburlu, 16 Ağustos 2021'de Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde Adnan Oktar örgütü yöneticilerini ziyaret etmiş; çantasında 2 silinebilir kalem ve 5 parça cam filmi bulunmuştu. Bunun üzerine soruşturma açıldı ve Doburlu'ya 'örgüt adına haberleşme sağlamak' suçlaması yöneltildi.
Savcılık, 6 aydan 2 yıla kadar hapis istedi ve dava mahkemece kabul edildi. Diğer avukat Hacı İbrahim Tokan ise yine Adnan Oktar grubuyla bağlantılı isim olan Tuba Babuna'nın avukatlığını yaptı. Babuna'nın annesi, kızının kontrol altında tutulduğunu iddia ederek Tokan hakkında 'Kızımı alıkoyuyorlar' suçlamasında bulundu.
CHP'li Özkan Yalım'a 02.25'te gizemli ziyaret! 3 avukatın kimliği dikkat çekti
CHP'li Özkan Yalım'ı, Silivri Cezaevi'nde Adnan Oktar Suç Örgütü davasının 3 avukatı ziyaret etti. Yalım ile 3 avukat saat 02:25 ile 04:22 arasında görüştü. Avukat Doburlu, örgüt üyelerini ziyaretinde cezaevine silinebilir kalem ve cam filmi sokarken yakalanmış, hakkında 'örgüt içi haberleşmeyi sağlamak'tan 2 yıla kadar hapis istenmişti.
Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım'ı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 26 Nisan'da ziyaret eden 3 avukatın kimliği dikkat çekti. O isimlerin Adnan Oktar Suç Örgütü dosyası avukatları Hanife Doburlu, Enes Akbaş ve Hacı İbrahim Tokan olduğu öğrenildi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Yalım ile 3 avukatın görüşmesi ise saat 02:25 ila 04:22 arasında gerçekleşti.
Avukatlardan Doburlu, 16 Ağustos 2021'de Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde Adnan Oktar örgütü yöneticilerini ziyaret etmiş; çantasında 2 silinebilir kalem ve 5 parça cam filmi bulunmuştu. Bunun üzerine soruşturma açıldı ve Doburlu'ya 'örgüt adına haberleşme sağlamak' suçlaması yöneltildi.
Savcılık, 6 aydan 2 yıla kadar hapis istedi ve dava mahkemece kabul edildi. Diğer avukat Hacı İbrahim Tokan ise yine Adnan Oktar grubuyla bağlantılı isim olan Tuba Babuna'nın avukatlığını yaptı. Babuna'nın annesi, kızının kontrol altında tutulduğunu iddia ederek Tokan hakkında 'Kızımı alıkoyuyorlar' suçlamasında bulundu.
Çok Okunanlar