DERİNGÖZ deniz mayınlarına göz açtırmıyor

ASELSAN DERİNGÖZ ile tam otonom olarak gerçekleştirilen saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli deniz mayınları başarıyla tespit edildi.

Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 14:57
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 14:58
Kaynak: Haber Merkezi
DERİNGÖZ ile kazanılan bu kabiliyetle gerçek sahadaki mayın karşı tedbir faaliyetleri daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı sahip olduğu modüler sistem mimarisi sayesinde askeri ve sivil alanda farklı görevlerde (mayın tespit, keşif/gözetleme, liman koruma, sualtı kritik altyapıların korunması, boru hattı inceleme) kullanılabilmektedir.

