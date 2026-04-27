SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Spor
  • Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte maç takvimi

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın final müsabakaları yarın oynanacak Paris Saint-Germain-Bayern Münih maçıyla başlayacak.

Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 11:22
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 11:22
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, yarın ve 29 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

Organizasyonda Fransa ekibi Paris Saint-Germain, Alman temsilcisi Bayern Münih'i yarın TSİ 22.00'de konuk edecek.

İspanyol kulübü Atletico Madrid ise 29 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver